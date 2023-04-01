تشكيل ليفربول – جوتا وجاكبو وصلاح أساسيون ضد سيتي
السبت، 01 أبريل 2023 - 12:30
كتب : FilGoal
دفع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بديوجو جوتا وكودي جاكبو سويا منذ البداية في تشكيل فريقه ضد مانشستر سيتي بجوار محمد صلاح.
ويحل ليفربول ضيفا على سيتي في ملعب الاتحاد اليوم السبت في إطار الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.
وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:
في حراسة المرمى: أليسون بيكر
في الدفاع: أندرو روبرتسون- فيرجيل فان دايك- إبراهيما كوناتي- ترينت ألكسندر أرنولد
في الوسط: فابينيو- جوردان هندرسون- هارفي إيليوت
في الهجوم: ديوجو جوتا- كودي جاكبو- محمد صلاح
ويحتل سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب بـ61 نقطة بفارق ثماني نقاط ولقاء أقل عن أرسنال المتصدر.
فيما يأتي ليفربول سادسا بـ42 نقطة وله مباراتين أقل من توتنام الرابع صاحب الـ49 نقطة.
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