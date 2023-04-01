جوارديولا: أفضلية أرسنال هي الميزة الحقيقية.. وهذه أفظع جملة أسمعها من اللاعبين والمدربين

السبت، 01 أبريل 2023 - 12:03

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

يرى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن فوز فريقه بلقب الدوري الإنجليزي أربع مرات خلال آخر خمسة مواسم لا يمثل أي شيء في المنافسة على الموسم الجاري.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي: "الأفضلية حاليا هي ثماني نقاط لصالح أرسنال، هذه هي الميزة الحقيقية".

وشدد "الماضي هو الماضي، الخبرات لا تهم، لا تهم مطلقا".

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وواصل المدرب الإسباني "في بعض الأحيان يقول المدربون واللاعبون لست مضطرا لإظهار أي شيء بسبب ما قمت به في الماضي، إنها جملة فظيعة في كل مرة أسمع لاعبين أو مدربين يفكرون في ذلك".

وأوضح جوارديولا "عليك أن تثبت ذلك كل يوم، مرارا وتكرارا، الماضي هو الماضي والذكريات هي عندما تصبح جدا ولا بأس بها إنها لطيفة".

وأتم "لكن في ملعب الاتحاد لن يأتي الجمهور ليفكر فيما فعلناه في الماضي، علينا أن نظهر أنفسنا مجددا وإلا علينا التقاعد".

ويحل ليفربول ضيفا على سيتي في ملعب الاتحاد اليوم السبت في إطار الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب بـ61 نقطة بفارق ثماني نقاط ولقاء أقل عن أرسنال المتصدر.

فيما يأتي ليفربول سادسا بـ42 نقطة وله مباراتين أقل من توتنام الرابع صاحب الـ49 نقطة.

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