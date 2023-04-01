هل تنكسر؟ أرقام سيئة لـ ليفربول وكلوب أمام سيتي.. لا فوز لـ8 سنوات

السبت، 01 أبريل 2023 - 11:39

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي أمام ليفربول

حظي ليفربول بالعديد من الأرقام السيئة في مواجهة مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد معقل قمة اليوم التي تجمع بينهما.

ويحل ليفربول ضيفا على سيتي في إطار الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

ولم يفز ليفربول في ملعب الاتحاد منذ إنشائه في الدوري الإنجليزي على سيتي سوى ثلاث مرات فقط.

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ويعود الانتصار الأخير لشهر نوفمبر من عام 2015 أي قبل ثماني سنوات حينما فاز ليفربول على سيتي بأربعة أهداف لهدف.

ورغم أن ذلك الانتصار كان بقيادة يورجن كلوب مدرب ليفربول الحالي لكنه لم يكن على بيب جوارديولا المدير الفني لسيتي بل كان مانويل بيليجريني.

ومنذ تعيين جوارديولا مدربا لسيتي لم يستطع كلوب الفوز عليه مطلقا في الدوري الإنجليزي في ملعب الاتحاد.

إذ أن ليفربول خسر في معقل سيتي ثلاث مرات وتعادل معه في مثلهم منذ تواجد كلوب وجوارديولا على رأس القيادة الفنية للفريقين.

ويعد ملعب الاتحاد هو أكثر مكان يُهزم فيه ليفربول تحت إمرة كلوب بواقع أربع مرات بالتساوي مع استاد كينج باور معقل ليستر سيتي.

وإجمالا في آخر 12 زيارة لليفربول لملعب سيتي في الدوري الإنجليزي استقبل الريدز في ملعب الاتحاد 29 هدفا ولم يخرج الفريق بشباك نظيفة قط.

وفي آخر 14 زيارة لملعب سيتي في كل المسابقات تعود آخر شباك نظيفة لليفربول لعام 2012 حينما فاز الفريق بهدف دون رد في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

ولم يفز ليفربول سوى مرة واحدة في آخر 13 مباراة جمعته بسيتي وجمع 13 نقطة من أصل 39 ممكنة.

ويحتل سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب بـ61 نقطة بفارق ثماني نقاط ولقاء أقل عن أرسنال المتصدر.

فيما يأتي ليفربول سادسا بـ42 نقطة وله مباراتين أقل من توتنام الرابع صاحب الـ49 نقطة.

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