3 أرقام تاريخية تنتظر صلاح أمام مانشستر سيتي

يحل ليفربول اليوم السبت ضيفا على مانشستر سيتي في قمة نارية في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وستكون تلك المباراة هي ضربة البداية لاستئناف الدوري الإنجليزي بعد فترة توقف دامت لـ17 يوما بسبب الأجندة الدولية.

وينتظر نجم ليفربول محمد صلاح تحقيق ثلاثة أرقام تاريخية حال تسجيله لهدف في شباك إيدرسون في المباراة التي ستقام في ملعب الاتحاد.

الرقم الأول

تسجيل صلاح لهدف سيعني أنه أصبح أول لاعب في التاريخ يسجل ضد مانشستر سيتي في أربع مباريات مختلفة في الموسم ذاته.

وسجل صلاح ثلاثة أهداف في المباريات الثلاثة التي جمعت ليفربول بمنافسه سيتي خلال الموسم الجاري.

الهدف الأول كان في كأس الدرع الخيرية حينما فاز ليفربول بثلاثة أهداف لهدف.

أما الهدف الثاني فكان في انتصار ليفربول على سيتي بهدف دون رد في الدوري الإنجليزي في ملعب أنفيلد.

فيما جاء الهدف الثالث خلال الهزيمة التي تعرض لها ليفربول بثلاثة أهداف لهدفين في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في شهر سبتمبر الماضي في ملعب الاتحاد.

الرقم الثاني

حال تسجيل صلاح لهدف فسيصبح الملك المصري هو الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي خارج ملعب أنفيلد.

وحاليا يتساوى صلاح مع مايكل أوين كأكثر من سجل أهدافا لليفربول خارج ملعبه بواقع 55 هدفا لكل منهما.

الرقم الثالث

سجل صلاح 10 أهداف ضد مانشستر سيتي رفقة ليفربول وهو أقل من جوردون هودجسون وكيني دالجليش ولكل منهما 11 هدفا.

فيما يتصدر أيان راش الترتيب بتسجيله لـ15 هدفا ضد سيتي.

ويحتل سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب بـ61 نقطة بفارق ثماني نقاط ولقاء أقل عن أرسنال المتصدر.

فيما يأتي ليفربول سادسا بـ42 نقطة وله مباراتين أقل من توتنام الرابع صاحب الـ49 نقطة.