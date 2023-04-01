مجموعة الزمالك – مدرب بلوزداد: نريد الذهاب بعيدا في دوري الأبطال

السبت، 01 أبريل 2023 - 11:01

كتب : FilGoal

شباب بلوزداد

يرى نبيل الكوكي مدرب شباب بلوزداد أن فريقه يمكنه الذهاب بعيدا في منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وحجز الترجي وبلوزداد مقعديهما في ربع نهائي دوري الأبطال على حساب الزمالك والمريخ.

ويستضيف الترجي منافسه شباب بلوزداد ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

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وقال الكوكي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مباراة الترجي مثل باقي المباريات سنحاول أن نكون في المستوى ومواصلة سلسلة النتائج الإيجابية".

وأضاف الكوكي: "مباراة الترجي ستُلعب على جزئيات صغيرة جدا، والتركيز سيكون هو أهم شيء ومفتاح تحقيق الفوز".

وشدد "شباب بلوزداد، وصل في 3 مناسبات متتالية إلى ربع نهائي رابطة الأبطال، ويبحث في النسخة الحالية على الذهاب بعيدا".

واختتم المدرب التونسي كل منافسة نخوضها نستطيع أن نذهب فيها بعيدا. نملك كل الامكانيات وثقتي كبيرة في اللاعبين".

وفاز الزمالك على المريخ بنتيجة 4-3 ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة ذاتها.

الزمالك رفع رصيده إلى 7 نقاط في المركزالثالث فيما توقف رصيد المريخ عند 5 نقاط في المركز الرابع.

ويتصدر الترجي ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط يليه شباب بلوزداد برصيد 9 نقاط قبل لقائهما غدا في الجولة الختامية.

وفشل الزمالك في تخطي دور المجموعات للموسم الثالث على التوالي.

الترجي الزمالك شباب بلوزداد
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