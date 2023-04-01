دوري أبطال إفريقيا – الرجاء يحقق الفوز الخامس في دور المجموعات ويعزز صدارته

السبت، 01 أبريل 2023 - 02:21

كتب : FilGoal

الرجاء المغربي وسيمبا

حقق الرجاء فوزه الخامس في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وفاز الرجاء على سيمبا التنزاني بنتيجة 3-1 ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وعزز الرجاء صدارته لترتيب المجموعة الثالثة برصيد 16 نقطة.

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فيما توقف رصيد سيمبا عند 9 نقاط في المركز الثاني بترتيب المجموعة ليتأهلا سويا لربع النهائي.

وجاء حوريا كوناكري الغيني في المركز الثالث برصيد 7 نقاط ثم فايبرز الأوغندي بنقطتين.

وافتتح حمزة خابا أهداف المباراة وسجل هدف الرجاء الأول عند الدقيقة 44.

وأدرك جان أوتوس هدف التعادل لنادي سيمبا مع بداية الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 48.

وسجل خابا الهدف الثاني لنادي الرجاء من ركلة جزاء في الدقيقة 70 قبل ان يختتم محمد بولاكسوت أهداف المباراة عند الدقيقة 86.

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام القرعة يوم الأربعاء 5 إبريل المقبل في الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وستذاع القرعة في بث مباشر على القنوات الرسمية لـ "كاف" وشركاء التلفاز.

وحسمت 7 فرق من أصل 8 مقاعدها بالفعل في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لتبقى بطاقة واحدة محل صراع بعد نهاية الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات.

المتأهلون إلى ربع النهائي:

شبيبة القبائل الجزائري

الوداد المغربي

ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي

(الأهلي أو الهلال السوداني)

الرجاء المغربي

سيمبا التنزاني

الترجي التونسي

شباب بلوزداد الجزائري

الرجاء سيمبا التنزاني
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