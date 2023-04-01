مجموعة الزمالك – معلول: الترجي وبلوزداد الأفضل واستحقا التأهل

السبت، 01 أبريل 2023 - 00:51

كتب : FilGoal

نبيل معلول

يرى نبيل معلول مدرب الترجي أن فريقه وشباب بلوزداد استحقا التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحجز الترجي وبلوزداد مقعديهما في ربع نهائي دوري الأبطال على حساب الزمالك والمريخ.

ويستضيف الترجي منافسه شباب بلوزداد ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

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وقال معلول في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مباراة بلوزداد ستكون صعبة مثل لقاء الذهاب، ومختلف مباريات دور المجموعات".

وأضاف "الترجي وشباب بلوزداد هما أفضل فريقين في مجموعتنا لذا استحقا التأهل، رغم أن المريخ والزمالك ظهرا بشكل جيد".

وشدد "ستكون مباراة جد قوية، الكوكي (مدرب بلوزداد) يعرف جيدا الترجي، ونحن أيضا نعرف بلوزداد. فريقنا على أتم الاستعداد لهذا اللقاء".

وفاز الزمالك على المريخ بنتيجة 4-3 ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة ذاتها.

الزمالك رفع رصيده إلى 7 نقاط في المركزالثالث فيما توقف رصيد المريخ عند 5 نقاط في المركز الرابع.

ويتصدر الترجي ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط يليه شباب بلوزداد برصيد 9 نقاط قبل لقائهما غدا في الجولة الختامية.

وفشل الزمالك في تخطي دور المجموعات للموسم الثالث على التوالي.

الترجي شباب بلوزداد
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