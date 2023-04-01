لأول مرة.. الزمالك يستقبل 3 أهداف على أرضه في البطولات الإفريقية
السبت، 01 أبريل 2023 - 00:48
كتب : إسلام أحمد
لأول مرة يستقبل الزمالك 3 أهداف على ملعبه في البطولات الإفريقية عبر تاريخه.
واستقبل الزمالك 3 أهداف في الفوز على المريخ السوداني بنتيجة 4-3 في ختام مرحلة دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.
وأقيمت المباراة على أرضية استاد القاهرة الدولي.
وأصبح المريخ السوداني أول فريق يستطيع تسجيل 3 أهداف في شباك الزمالك على ملعبه.
وسجل أهداف المريخ: رمضان عجب وحسين الجزولي وباولو سيرجيو.
وكان أكبر عدد من الأهداف استقبله الزمالك على ملعبه في البطولات الإفريقية هدفين سجلهما من قبل الأهلي ومازيمبي الكونغولي وصنداونز الجنوب إفريقي.
وانتصر الزمالك بفضل أهداف مصطفى شلبي وناصر منسي (هاتريك).
وإجمالا لعب الزمالك 145 مباراة على ملعبه قاريا، فاز في 114 وتعادل في 23 وخسر 8 بدءا منذ 1976 وحتى 2023.
نرشح لكم
مجموعة الزمالك – معلول: الترجي وبلوزداد الأفضل واستحقا التأهل مؤتمر الكرتي: الفائز من بيراميدز وفيوتشر سيصل لنهائي الكونفدرالية مؤتمر مدرب المريخ: سجلنا 3 أهداف ضد الزمالك في القاهرة لأننا كنا الأفضل مؤتمر باتشيكو: أعرف كل شيء عن فيوتشر.. وصفوفنا مكتملة للمرة الأولى مؤتمر عبد المقصود: كنا بحاجة للمكسب لاستعادة الثقة.. وغيرنا الخطة أكثر من مرة خلال المباراة الرابع.. ناصر منسي يقتحم سجل هاتريك الزمالك في دوري الأبطال في مباراة الـ 7 أهداف.. هاتريك ناصر منسي يقود الزمالك لفوز قاتل على المريخ مران الأهلي - مشاركة جميع اللاعبين في ختام الاستعدادات ضد الهلال