لأول مرة.. الزمالك يستقبل 3 أهداف على أرضه في البطولات الإفريقية

لأول مرة يستقبل الزمالك 3 أهداف على ملعبه في البطولات الإفريقية عبر تاريخه.

واستقبل الزمالك 3 أهداف في الفوز على المريخ السوداني بنتيجة 4-3 في ختام مرحلة دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وأقيمت المباراة على أرضية استاد القاهرة الدولي.

وأصبح المريخ السوداني أول فريق يستطيع تسجيل 3 أهداف في شباك الزمالك على ملعبه.

وسجل أهداف المريخ: رمضان عجب وحسين الجزولي وباولو سيرجيو.

وكان أكبر عدد من الأهداف استقبله الزمالك على ملعبه في البطولات الإفريقية هدفين سجلهما من قبل الأهلي ومازيمبي الكونغولي وصنداونز الجنوب إفريقي.

وانتصر الزمالك بفضل أهداف مصطفى شلبي وناصر منسي (هاتريك).

وإجمالا لعب الزمالك 145 مباراة على ملعبه قاريا، فاز في 114 وتعادل في 23 وخسر 8 بدءا منذ 1976 وحتى 2023.





































