مؤتمر مدرب المريخ: سجلنا 3 أهداف ضد الزمالك في القاهرة لأننا كنا الأفضل
السبت، 01 أبريل 2023 - 00:03
كتب : أحمد شوقي صلاح
شدد هيرون ريكاردو المدير الفني لـ المريخ أن فريقه كان أفضل من الزمالك رغم الخسارة.
وانتصر الزمالك بنتيجة 4-3 على المريخ في الجولة السادسة من دوري أبطال إفريقيا في ختام مرحلة المجموعات.
وقال ريكاردو عبر المؤتمر الصحفي: "الفريقان خاضا مباراة مفتوحة، والزمالك استطاع تسجيل هدفين في الدقائق الأولى لأن لاعبي الفريق كان في حالة عدم تركيز"
وأضاف "بدأنا التماسك ولعبنا بشكل أفضل وسجلنا 3 أهداف، واعتقد أن هناك هدف للزمالك من تسلل".
وأردف "سجلنا 3 أهداف ضد الزمالك في القاهرة لأننا كنا الأفضل، وليس بسبب سوء مستوى الزمالك خلال الفترة الأخيرة، الزمالك فريق كبير ويلعب على أرضه".
وسجل مصطفى شلبي وناصر منسي (هاتريك) لـ الزمالك فيما أحرز رمضان عجب ونوح الجازولي وباولو سيرجيو أهداف المريخ.
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