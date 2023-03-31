مؤتمر عبد المقصود: كنا بحاجة للمكسب لاستعادة الثقة.. وغيرنا الخطة أكثر من مرة خلال المباراة

شدد أحمد عبد المقصود المدير الفني لـ الزمالك أن الفريق كان بحاجة للمكسب ضد المريخ السوداني من أجل استعادة الثقة.

وانتصر الزمالك بنتيجة 4-3 على المريخ في الجولة السادسة من دوري أبطال إفريقيا في ختام مرحلة المجموعات.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي: "الزمالك يلعب دائما لتحقيق الفوز، وكنا في حاجة للمكسب في لقاء اليوم سواء للجماهير أو اللاعبين لاستعادة الثقة".

وأضاف "تمكنا في العودة في النتيجة بعد التأخر بثلاثة أهداف، والتغييرات صنعت الفارق، كما أن عبد الله محمد من مواليد 2003، نجح في صناعة الهدف الرابع".

وأتم "غيرنا خطة اللعب أكثر من مرة خلال المباراة وفقا لمجريات الأمور في اللقاء".

وسجل مصطفى شلبي وناصر منسي (هاتريك) لـ الزمالك فيما أحرز رمضان عجب ونوح الجازولي وباولو سيرجيو أهداف المريخ.