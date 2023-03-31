مران الأهلي - مشاركة جميع اللاعبين في ختام الاستعدادات ضد الهلال

اختتم الأهلي استعداداته لمباراة الهلال السوداني، التي تقام غدا السبت في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحل الهلال ضيفا على الأهلي في التاسعة مساءً على استاد القاهرة.

وخاض الفريق مرانه في التاسعة مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة أمام وسائل الإعلام، التي تم السماح لها بحضور 15 دقيقة وفقا للائحة الاتحاد الإفريقي.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين، قبل أن تنطلق فقرات المران بجوانب بدنية متنوعة أعقبها الجوانب الخططية والفنية استعدادا للمباراة.

وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين، فيما اكتفى محمود متولي بخوض تدريبات منفردة في ظل عدم تعافيه من الإصابة.

وعُقد الاجتماع الفني للمباراة في الثامنة مساء اليوم الجمعة بمقر النادي بالجزيرة، بحضور مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم، وحضره سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، والطاقم الإداري للفريقين، وتمت مناقشة كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، والتأكيد على كافة الضوابط التي حددها الاتحاد الإفريقي.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، فيما يرتدي فريق الهلال زيه المكون من اللون الأزرق بالكامل.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت 1 أبريل المقبل.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

ويدير المباراة الحكم الموريتاني عبد العزيز بوه.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4، وتايم سبورتس الأرضية.

ويحضر اللقاء 50 ألف مشجع.

موقف المجموعة الحالي

1- صنداونز 11 نقطة - سجل 12 - استقبل 6 - فارق الأهداف +6

2- الهلال 10 نقاط - سجل 6 - استقبل 3 - فارق الأهداف +3

3- الأهلي 7 نقاط - سجل 11 - استقبل 8 - فارق الأهداف +3

4- القطن 0 نقطة - سجل 2 - استقبل 14 - فارق الأهداف -12

ماذا يحتاج الأهلي للصعود؟

يدخل الأهلي المباراة ولا بديل أمامه إلا الفوز من أجل الوصول للدور ربع النهائي.

ولكن هل فوز الأهلي بأي نتيجة سيكون كافيا للتأهل؟

اللوائح تقول:

حال تساوي ناديين في النقاط في المجموعات فإنه يتم الاحتكام إلى

1-عدد النقاط التي يحققها كل فريق في المواجهات المباشرة

2-فارق الأهداف في المباريات بين الفريقين

3-العدد الأكبر من الأهداف المسجلة خارج الأرض

4- فارق الأهداف في كل مباريات المجموعة

5- عدد الأهداف المسجلة في كل مباريات المجموعة

6-القرعة

-فوز الأهلي مع شباك نظيفة

إذا انتصر الأهلي بأي نتيجة دون استقبال أهداف فإنه سيضمن تأهله بشكل مباشر إلى الدور ربع النهائي حتى ولو بهدف دون مقابل مع تساوي الكفة في نقاط المواجهات المباشرة.

إذا فاز الأهلي بهدف دون مقابل فإن الكفة ستتساوى في فارق الأهداف في المباريات بين الفريقين ثم الأهداف المسجلة خارج الأرض، وسيتأهل الأهلي بفارق الأهداف في كل مباريات المجموعة (الأهلي +4 والهلال +2).

-حال استقبال الأهلي لأي هدف

إذا استقبل الأهلي أي هدف فسيكون وقتها بحاجة للفوز بفارق هدفين على أقل تقدير حتى يتفوق في فارق الأهداف في المواجهات المباشرة وتجنب اللجوء إلى عدد الأهداف المسجلة خارج الأرض والتي سيتفوق الهلال وقتها فيها بتسجيله هدفا في مرمى الأحمر.