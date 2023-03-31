تذكرتي تعلن إرشادات خاصة بحضور مباراة الأهلي والهلال السوداني

الجمعة، 31 مارس 2023 - 22:47

كتب : FilGoal

جماهير الأهلي في استاد السلام

أعلنت شركة تذكرتي عدد من الإرشادات الخاصة بمباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الهلال ضيفا على الأهلي في التاسعة مساء غدا السبت في الجولة السادسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وجاءت الإرشادات كالآتي:

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الالتزام بالحضور في موعد فتح الأبواب الساعة 4 مساءً وعليه سيتم غلق الأبواب الساعة 8 مساء لتيسير عملية الدخول.

لن يسمح بالدخول بتذكرة غير مطابقة ببطاقة تذكرتي Fan ID الخاصة بك وتكون صالحة لموسم 2022 – 2023 .

لن يسمح بدخول حاملي الدعوات بدون بطاقة تذكرتي Fan ID لموسم 2022 – 2023.

عدم التواجد في محيط الاستاد بدون التذكرة وتذكرتي Fan IDالخاصة بك.

ارتداء بطاقة تذكرتي Fan ID قبل الدخول من بوابات الاستاد.

التزام كل مشجع بالدرجة وبوابة الدخول المخصصة له.

لا يمكن نقل ملكية التذكرة من شخص إلى آخر بأي حال من الأحوال.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت 1 أبريل المقبل.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

ويدير المباراة الحكم الموريتاني عبد العزيز بوه.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4، وتايم سبورتس الأرضية.

ويحضر اللقاء 50 ألف مشجع.

موقف المجموعة الحالي

1- صنداونز 11 نقطة - سجل 12 - استقبل 6 - فارق الأهداف +6

2- الهلال 10 نقاط - سجل 6 - استقبل 3 - فارق الأهداف +3

3- الأهلي 7 نقاط - سجل 11 - استقبل 8 - فارق الأهداف +3

4- القطن 0 نقطة - سجل 2 - استقبل 14 - فارق الأهداف -12

ماذا يحتاج الأهلي للصعود؟

يدخل الأهلي المباراة ولا بديل أمامه إلا الفوز من أجل الوصول للدور ربع النهائي.

ولكن هل فوز الأهلي بأي نتيجة سيكون كافيا للتأهل؟

اللوائح تقول:

حال تساوي ناديين في النقاط في المجموعات فإنه يتم الاحتكام إلى

1-عدد النقاط التي يحققها كل فريق في المواجهات المباشرة

2-فارق الأهداف في المباريات بين الفريقين

3-العدد الأكبر من الأهداف المسجلة خارج الأرض

4- فارق الأهداف في كل مباريات المجموعة

5- عدد الأهداف المسجلة في كل مباريات المجموعة

6-القرعة

-فوز الأهلي مع شباك نظيفة

إذا انتصر الأهلي بأي نتيجة دون استقبال أهداف فإنه سيضمن تأهله بشكل مباشر إلى الدور ربع النهائي حتى ولو بهدف دون مقابل مع تساوي الكفة في نقاط المواجهات المباشرة.

إذا فاز الأهلي بهدف دون مقابل فإن الكفة ستتساوى في فارق الأهداف في المباريات بين الفريقين ثم الأهداف المسجلة خارج الأرض، وسيتأهل الأهلي بفارق الأهداف في كل مباريات المجموعة (الأهلي +4 والهلال +2).

-حال استقبال الأهلي لأي هدف

إذا استقبل الأهلي أي هدف فسيكون وقتها بحاجة للفوز بفارق هدفين على أقل تقدير حتى يتفوق في فارق الأهداف في المواجهات المباشرة وتجنب اللجوء إلى عدد الأهداف المسجلة خارج الأرض والتي سيتفوق الهلال وقتها فيها بتسجيله هدفا في مرمى الأحمر.

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