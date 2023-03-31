لأول مرة.. بلحاج يصنع وناصر منسي يسجل مع الزمالك ضد المريخ

الجمعة، 31 مارس 2023 - 21:24

كتب : محمود حمدي

ناصر منسي وأحمد بلحاج

افتتح ناصر منسي أهدافه مع نادي الزمالك بعدما سجل في شباك المريخ السوداني.

ويستضيف الزمالك منافسه المريخ السوداني في آخر جولات دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل منسي هدفه الأول مع الزمالك في الدقيقة الثالثة بعدما تسلم تمريرة أحمد بلحاج وسدد في شباك المريخ.

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منسي انتقل لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من البنك الأهلي.

في المقابل صنع المغربي أحمد بلحاج للمرة الأولى مع نادي الزمالك وأهدى تمريرة الهدفين الأول والثاني في شباك المريخ.

وصنع بلحاج تمريرة الهدف الأول في الثانية 11 من المباراة ومرر لمصطفى شلبي الذي سجل من انفراد تام من الجهة اليسرى.

الهدف الذي سجله مصطفى شلبي هو الأول للاعب إنبي السابق مع الزمالك في المسابقات الإفريقية

وأهدى بلحاج تمريرة الهدف الثاني لناصر منسي في الدقيقة الثالثة من المباراة ليبصم المغربي على صناعة أول هدفين مع الزمالك.

بلحاج انضم لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية قادما من أسوان حتى نهاية الموسم مع وجود بند بأحقية الشراء.

وخسر الزمالك أمام شباب بلوزداد 1-0 في القاهرة، ثم تعادل مع المريخ سلبيا، ثم خسر أمام الترجي 2-0 وعاد وفاز عليه في القاهرة 3-1، ولكن الخسارة الأخيرة أمام بلوزداد في الجزائر 2-0 قضت على حظوظ الأبيض.

ويتصدر الترجي المجموعة بـ10 نقاط يليه شباب بلوزداد بتسع نقاط ثم المريخ بخمس نقاط وأخيرا الزمالك رابعا بأربع نقاط.

وفشل الزمالك في تخطي دور المجموعات للموسم الثالث على التوالي.

الزمالك المريخ
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