الخامس للأبيض في الدقيقة الأولى.. مصطفى شلبي يسجل بعد 12 ثانية ضد المريخ

أصبح مصطفى شلبي خامس لاعب يسجل هدفا لـ الزمالك في البطولات الإفريقية في الدقيقة الأولى.

ويستضيف الزمالك على استاد القاهرة نظيره المريخ السوداني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وسجل مصطفى شلبي الهدف الأول للزمالك ضد المريخ السوداني في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، بعد مرور 12 ثانية.

وتسلّم شلبي تمريرة حاسمة من أحمد بلحاج وانفرد على إثرها وسدد مباشرة في مرمى حارس المريخ السوداني.

وجاءت قائمة الأهداف للزمالك في الدقيقة الأولى إفريقيًا:

- أحمد عبد الحليم ضد إيمانا الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا 1979.

- جمال عبد الحميد ضد فيتالو البوروندي في دوري أبطال إفريقيا 1985.

- جمال عبد الحميد ضد كانون ياوندي الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا 1986.

- رزاق أوموتويوسي ضد أفريكا سبور الإيفواري في دوري أبطال إفريقيا 2012.

- مصطفى شلبي ضد المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا 2023.

وسجل شلبي أول أهدافه الإفريقية بقميص الزمالك، فيما مرر بلحاج أول تمريرة حاسمة له مع الزمالك منذ انضمامه في يناير الماضي.

ورفع شلبي رصيده لهدفين بقميص الأبيض في الموسم الجاري، كما صنع هدفين خلال 16 مباراة خاضها الموسم الحالي.

وانتهت حظوظ الزمالك وكذلك المريخ في التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لحساب الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري.