الخامس للأبيض في الدقيقة الأولى.. مصطفى شلبي يسجل بعد 12 ثانية ضد المريخ

الجمعة، 31 مارس 2023 - 21:23

كتب : FilGoal

الزمالك - بيراميدز - مصطفى شلبي

أصبح مصطفى شلبي خامس لاعب يسجل هدفا لـ الزمالك في البطولات الإفريقية في الدقيقة الأولى.

ويستضيف الزمالك على استاد القاهرة نظيره المريخ السوداني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وسجل مصطفى شلبي الهدف الأول للزمالك ضد المريخ السوداني في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، بعد مرور 12 ثانية.

أخبار متعلقة:
تشكيل المريخ - عجب وباولو يقودان الهجوم أمام الزمالك تشكيل الزمالك - بلحاج في الوسط وناصر منسي يقود الهجوم أمام المريخ إمام عاشور: الزمالك سيفوز بالدوري.. ولن أتأخر عن مساعدة كهربا

وتسلّم شلبي تمريرة حاسمة من أحمد بلحاج وانفرد على إثرها وسدد مباشرة في مرمى حارس المريخ السوداني.

وجاءت قائمة الأهداف للزمالك في الدقيقة الأولى إفريقيًا:

- أحمد عبد الحليم ضد إيمانا الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا 1979.

- جمال عبد الحميد ضد فيتالو البوروندي في دوري أبطال إفريقيا 1985.

- جمال عبد الحميد ضد كانون ياوندي الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا 1986.

- رزاق أوموتويوسي ضد أفريكا سبور الإيفواري في دوري أبطال إفريقيا 2012.

- مصطفى شلبي ضد المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا 2023.

وسجل شلبي أول أهدافه الإفريقية بقميص الزمالك، فيما مرر بلحاج أول تمريرة حاسمة له مع الزمالك منذ انضمامه في يناير الماضي.

ورفع شلبي رصيده لهدفين بقميص الأبيض في الموسم الجاري، كما صنع هدفين خلال 16 مباراة خاضها الموسم الحالي.

وانتهت حظوظ الزمالك وكذلك المريخ في التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لحساب الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري.

مصطفى شلبي الزمالك دوري أبطال إفريقيا في إفريقيا
نرشح لكم
لأول مرة.. بلحاج يصنع وناصر منسي يسجل مع الزمالك ضد المريخ مباشر أبطال إفريقيا - الزمالك (2) - (2) المريخ.. جول الثالث تشكيل المريخ - عجب وباولو يقودان الهجوم أمام الزمالك تشكيل الزمالك - بلحاج في الوسط وناصر منسي يقود الهجوم أمام المريخ اللاتيني الأول في التاريخ.. سيرينو يرحب بتمثيل جنوب إفريقيا مؤتمر مدرب الهلال: لست خائفا من جماهير الأهلي.. حضور 50 ألف مشجع أمر ممتع مؤتمر فخري: الأهلي درس الهلال جيدا.. وكنا نريد المزيد من الجماهير مؤتمر كولر: هذه مباراتي الأولى مع الأهلي بهذا العدد من الجماهير.. ومستعدون لمواجهة الهلال
أخر الأخبار
لأول مرة.. بلحاج يصنع وناصر منسي يسجل مع الزمالك ضد المريخ 51 دقيقة | الكرة المصرية
الخامس للأبيض في الدقيقة الأولى.. مصطفى شلبي يسجل بعد 12 ثانية ضد المريخ 53 دقيقة | الكرة الإفريقية
تحت أنظار إمام عاشور.. ميتيلاند يفوز على أودينسي ويحتل المركز الأوروبي مؤقتا ساعة | المحترفون
استراحة الدوري المصري - فاركو (0) (0) أسوان.. غزل المحلة (1) (0) الاتحاد.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
مباشر أبطال إفريقيا - الزمالك (2) - (2) المريخ.. جول الثالث ساعة | الكرة المصرية
التشكيل - كاموني يقود ثلاثي هجوم أسوان.. وثلاثي في دفاع فاركو ساعة | الدوري المصري
التشكيل - تشارلز يقود المحلة لأول مرة.. وأموتو يعود لهجوم الاتحاد ساعة | الدوري المصري
تشكيل المريخ - عجب وباولو يقودان الهجوم أمام الزمالك 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 السنغال تودع في 10 دقائق.. وفشل الكاميرون والجزائر ونيجيريا في التأهل لإفريقيا تحت 23 عاما 2 انتهت تصفيات إفريقيا - مصر الأولمبي (0) -(0) زامبيا.. الفراعنة إلى أمم إفريقيا 3 سيناريوهات الكونفدرالية بعد الحُكم لـ فيوتشر - الجيش الملكي قد يودع وبيراميدز أمام خيار واحد 4 مرتضى منصور: المعركة بدأت الآن.. وتمت مساومتي على حريتي مقابل 3 أشياء