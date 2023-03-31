تشكيل المريخ - عجب وباولو يقودان الهجوم أمام الزمالك

أعلن ريكاردو المدير الفني للمريخ السوداني تشكيل فريقه لملاقاة الزمالك مساء اليوم الجمعة.

ويلتقي الفريقان ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل المريخ كالتالي:

حراسة المرمى: محمد مصطفى

خط الدفاع: بخيت خميس - سيرجيو رافاييل - صلاح الدين كاجو - أليكس دا سيلفا

خط الوسط: محمد إدريس - وجدي عوض - محمد الرشيد - ماتيوزينيو

خط الهجوم: سيرجيو باولو - رمضان عجب

وخسر الزمالك أمام شباب بلوزداد 1-0 في القاهرة، ثم تعادل مع المريخ سلبيا، ثم خسر أمام الترجي 2-0 وعاد وفاز عليه في القاهرة 3-1، ولكن الخسارة الأخيرة أمام بلوزداد في الجزائر 2-0 قضت على حظوظ الأبيض.

ويتصدر الترجي المجموعة بـ10 نقاط يليه شباب بلوزداد بتسع نقاط ثم المريخ بخمس نقاط وأخيرا الزمالك رابعا بأربع نقاط.

وفشل الزمالك في تخطي دور المجموعات للموسم الثالث على التوالي.