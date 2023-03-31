تشكيل الزمالك - بلحاج في الوسط وناصر منسي يقود الهجوم أمام المريخ

أعلن أحمد عبد المقصود مدرب الزمالك المؤقت عن تشكيل فريقه لمواجهة المريخ السوداني في آخر جولات دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويغيب عن الزمالك محمد عبد الغني ونبيل عماد ومحمد عبد الشافي لعدم اكتمال الجاهزية.

كما يغيب مصطفى الزناري لأسباب فنية، وسيف الدين الجزيري لعودته اليوم إلى القاهرة، وأحمد فتوح بسبب نزلة برد، وسامسون أكينيولا بسبب آلام في الركبة.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: سيد عبد الله – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عبد الله جمعة.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – أحمد بلحاج – سيف جعفر

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - ناصر منسي - مصطفى شلبي

البدلاء: محمد عواد - عمر جابر - محمد طارق - محمود شبانة - محمد حسام - عبد الله محمد - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف أسامة نبيه

وخسر الزمالك أمام شباب بلوزداد 1-0 في القاهرة، ثم تعادل مع المريخ سلبيا، ثم خسر أمام الترجي 2-0 وعاد وفاز عليه في القاهرة 3-1، ولكن الخسارة الأخيرة أمام بلوزداد في الجزائر 2-0 قضت على حظوظ الأبيض.

ويتصدر الترجي المجموعة بـ10 نقاط يليه شباب بلوزداد بتسع نقاط ثم المريخ بخمس نقاط وأخيرا الزمالك رابعا بأربع نقاط.

وفشل الزمالك في تخطي دور المجموعات للموسم الثالث على التوالي.