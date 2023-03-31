اللاتيني الأول في التاريخ.. سيرينو يرحب بتمثيل جنوب إفريقيا

الجمعة، 31 مارس 2023 - 19:17

كتب : FilGoal

سيرينو

كشف الأوروجواياني جاستون سيرينو لاعب ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي عن رغبته في تمثيل منتخب جنوب إفريقيا إن تم استدعاؤه.

وقال سيرينو في تصريحاته لمجلة صنداونز: "حظيت بوقت رائع في هذا البلد الجميل".

وأضاف "أحب كل شيء هنا، وإذا أتتني فرصة تمثيل المنتخب الجنوب إفريقي سأنتهزها".

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وأوضح "حدوث ذلك لا يتعلق بقراري فقط في المقام الأول".

وواصل "لا يوجد لاعب من أمريكا الجنوبية ارتدى قميص جنوب إفريقيا من قبل. إذا تلقيت هذا الاستدعاء سأكون سعيدا بتمثيل هذه الأمة الجميلة".

وتواجد سيرينو -32 عاما- في جنوب إفريقيا منذ عام 2018، حين انتقل من بوليفار إلى صنداونز بقيادة بيتسو موسيماني بذلك الوقت.

وبعد مرور 5 سنوات على وجوده بالبلاد، بات من حقه الحصول على المواطنة في جنوب إفريقيا، وبالتالي تمثيل المنتخب إذا طلبه المدرب هوجو بروس.

يذكر أن سيرينو فاز بـ 8 ألقاب مع صنداونز منذ وصوله، حيث فاز بالدوري 5 مرات وسجل 36 هدفا وصنع 41 في 169 مباراة بجميع المسابقات.

جاستون سيرينو جنوب إفريقيا صنداونز
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