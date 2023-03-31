مؤتمر بوتر - عن حالة هافيرتز وكانتي وجيمس.. وموقف المساعد الذي يريده توخيل في ميونيخ

الجمعة، 31 مارس 2023 - 18:46

كتب : FilGoal

جراهام بوتر - تشيلسي

تحدث جراهام بوتر مدرب تشيلسي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أستون فيلا عن مستجدات إصابات الفريق، ومسألة رحيل مساعده أنتوني باري إلى بايرن ميونيخ للالتحاق بالألماني توماس توخيل مدرب البلوز السابق.

وقال بوتر في المؤتمر الصحفي: "تياجو سيلفا وسيزار أزبيليكويتا بعيدان حتى الآن. رحيم سترلينج في طريق العودة ولكنه سيغيب عن هذه المباراة، ربما يلحق بمباراة الثلاثاء أمام ليفربول".

وأضاف "ميسون ماونت تدرب وهو متاح الآن ولكن على الأرجح ليس لبداية المباراة. ويسلي فوفانا أيضا سيغيب، ولديه فرصة للحاق بمباراة الثلاثاء".

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وتابع "كريستيان بوليسيتش عاد يعاني من نزلة برد. كاي هافيرتز أصيب بارتفاع الحرارة ولكنه تعافى الآن. ريس جيمس خاض آخر حصتين تدريبيتين ويفترض به أن يكون متاحا".

وواصل "يجب أن ندير المسألة بحكمة مع عودة نجولو كانتي لأنه غاب لوقت طويل. أنا واثق أنه سيكون جاهزا للعودة".

وعن العودة من التوقف الدولي قال: "اللاعبون بخير. يمكنهم التعامل مع متطلبات التوقف الدولي والدوري الإنجليزي الممتاز".

وعن كون المركز السادس هو الحد الأدنى لما يتطلع له الفريق قال: "هدفنا هو الفوز بالمباراة القادمة. نحن تشيلسي ونلعب لأجل الفوز. سنلعب لهذا الغرض أمام استون فيلا ثم أمام ليفربول ثم ولفرهامبتون".

أما عن مسألة أنتوني باري مدرب الركلات الثابتة الذي يريد توماس توخيل الحصول عليه في بايرن ميونيخ، قال بوتر: "المحادثات جارية بين أنتوني والناديين. لدي احترام كبير لما حققه فهو مدرب رائع وشخص مذهل".

وأضاف "لدينا طاقم فني يمكنه تعويض الفراغ. لقد تحدثت معه وأريد إبقاء محتوى المحادثة بيننا. أتفهم أن البشر لهم حياة وعائلة وتطلعات أيضا".

المشكلة الأبرز أن تشيلسي إذا فاز على ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، سيلاقي بايرن ميونيخ في نصف النهائي إن فاز الأخير على مانشستر سيتي، وبالتالي تناولت تقارير صحفية رغبة تشيلسي في تأجيل تلك الخطوة.

وعن ذلك قال بوتر: "بالتأكيد هذه المسألة تُطرح في المناقشة لأسباب واضحة".

ويحتل تشيلسي المركز العاشر برصيد 38 نقطة من 27 مباراة.

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