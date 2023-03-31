مؤتمر مدرب الهلال: لست خائفا من جماهير الأهلي.. حضور 50 ألف مشجع أمر ممتع

الجمعة، 31 مارس 2023 - 17:35

كتب : حسام نور الدين

مؤتمر فلوران إيبينجي مدرب الهلال

تحدث فلوران إيبينجي المدير الفني لفريق الهلال السوداني عن مواجهة فريقه أمام الأهلي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال إيبينجي في المؤتمر الصحفي: "أنا سعيد بوجودي في القاهرة للعب مباراة تاريخية أمام الأهلي، وسعيد أيضا باستقبال الأهلي المميز لنا".

وأضاف "لست خائفا من الحضور الجماهيري. وجود 50 ألف مشجع في استاد القاهرة أمر ممتع".

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وتابع إيبينحي "سعيد بهذه الأجواء وأتمنى أيضا أن يستمتع اللاعبين بالحضور الجماهيري".

واختتم "هدفنا التأهل وتحقيق الفوز أمام الأهلي غدا، ونتمنى أن تكون مباراة ممتعة لجميع اللاعبين وكذلك للجماهير أيضا".

ويلعب الأهلي ضد الهلال السوداني يوم السبت المقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت 1 أبريل المقبل.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

ويدير المباراة الحكم الموريتاني عبد العزيز بوه.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4، وتايم سبورتس الأرضية.

ويحضر اللقاء 50 ألف مشجع.

موقف المجموعة الحالي

1- صنداونز 11 نقطة - سجل 12 - استقبل 6 - فارق الأهداف +6

2- الهلال 10 نقاط - سجل 6 - استقبل 3 - فارق الأهداف +3

3- الأهلي 7 نقاط - سجل 11 - استقبل 8 - فارق الأهداف +3

4- القطن 0 نقطة - سجل 2 - استقبل 14 - فارق الأهداف -12

ماذا يحتاج الأهلي للصعود؟

يدخل الأهلي المباراة ولا بديل أمامه إلا الفوز من أجل الوصول للدور ربع النهائي.

ولكن هل فوز الأهلي بأي نتيجة سيكون كافيا للتأهل؟

اللوائح تقول:

حال تساوي ناديين في النقاط في المجموعات فإنه يتم الاحتكام إلى

1-عدد النقاط التي يحققها كل فريق في المواجهات المباشرة

2-فارق الأهداف في المباريات بين الفريقين

3-العدد الأكبر من الأهداف المسجلة خارج الأرض

4- فارق الأهداف في كل مباريات المجموعة

5- عدد الأهداف المسجلة في كل مباريات المجموعة

6-القرعة

-فوز الأهلي مع شباك نظيفة

إذا انتصر الأهلي بأي نتيجة دون استقبال أهداف فإنه سيضمن تأهله بشكل مباشر إلى الدور ربع النهائي حتى ولو بهدف دون مقابل مع تساوي الكفة في نقاط المواجهات المباشرة.

إذا فاز الأهلي بهدف دون مقابل فإن الكفة ستتساوى في فارق الأهداف في المباريات بين الفريقين ثم الأهداف المسجلة خارج الأرض، وسيتأهل الأهلي بفارق الأهداف في كل مباريات المجموعة (الأهلي +4 والهلال +2).

-حال استقبال الأهلي لأي هدف

إذا استقبل الأهلي أي هدف فسيكون وقتها بحاجة للفوز بفارق هدفين على أقل تقدير حتى يتفوق في فارق الأهداف في المواجهات المباشرة وتجنب اللجوء إلى عدد الأهداف المسجلة خارج الأرض والتي سيتفوق الهلال وقتها فيها بتسجيله هدفا في مرمى الأحمر.

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