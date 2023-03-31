مؤتمر فخري: الأهلي درس الهلال جيدا.. وكنا نريد المزيد من الجماهير

تحدث محمد فخري لاعب وسط الأهلي عن مباراة الهلال التي وصفها بالمصيرية في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال فخري في المؤتمر الصحفي: "كنا نرغب في زيادة أعداد الجماهير بشكل أكبر لأن جماهير الأهلي هي الداعم الأكبر لنا، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل التأهل وإسعاد هذه الجماهير التي تدعمنا طوال الوقت".

وأضاف "منذ فترة لم نلعب أمام هذا الحضور الجماهيري المتوقع غدا، ونتوقع أن يكون لهم دور كبير معنا في التأهل إن شاء الله .

وواصل "نعد الجماهير باللعب لآخر دقيقة وببذل أقصى الجهد طوال المباراة من أجل التأهل إلى الدور المقبل".

وأوضح فخري "أغلقنا صفحة المباريات الماضية بعد اللعب أمام صنداونز والقطن. عقد اللاعبون الكبار أكثر من جلسة معنا للتأكيد على هذا المعنى وعلى أهمية مباراة الهلال الحاسمة، ولتأهلينا نفسيا وذهنيا لهذه المواجهة المصيرية".

وتابع "درسنا الهلال جيدا مع المدرب مارسيل كولر وحددنا نقاط القوة والضعف في الفريق السوداني".

واختتم "ننتظر التوفيق من الله في مباراة الغد والتأهل إلى الدور المقبل لمواصلة المسيرة في دوري الأبطال وإسعاد جماهير الأهلي".

ويلعب الأهلي ضد الهلال السوداني يوم السبت المقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت 1 أبريل المقبل.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

ويدير المباراة الحكم الموريتاني عبد العزيز بوه.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4، وتايم سبورتس الأرضية.

ويحضر اللقاء 50 ألف مشجع.

موقف المجموعة الحالي

1- صنداونز 11 نقطة - سجل 12 - استقبل 6 - فارق الأهداف +6

2- الهلال 10 نقاط - سجل 6 - استقبل 3 - فارق الأهداف +3

3- الأهلي 7 نقاط - سجل 11 - استقبل 8 - فارق الأهداف +3

4- القطن 0 نقطة - سجل 2 - استقبل 14 - فارق الأهداف -12

ماذا يحتاج الأهلي للصعود؟

يدخل الأهلي المباراة ولا بديل أمامه إلا الفوز من أجل الوصول للدور ربع النهائي.

ولكن هل فوز الأهلي بأي نتيجة سيكون كافيا للتأهل؟

اللوائح تقول:

حال تساوي ناديين في النقاط في المجموعات فإنه يتم الاحتكام إلى

1-عدد النقاط التي يحققها كل فريق في المواجهات المباشرة

2-فارق الأهداف في المباريات بين الفريقين

3-العدد الأكبر من الأهداف المسجلة خارج الأرض

4- فارق الأهداف في كل مباريات المجموعة

5- عدد الأهداف المسجلة في كل مباريات المجموعة

6-القرعة

-فوز الأهلي مع شباك نظيفة

إذا انتصر الأهلي بأي نتيجة دون استقبال أهداف فإنه سيضمن تأهله بشكل مباشر إلى الدور ربع النهائي حتى ولو بهدف دون مقابل مع تساوي الكفة في نقاط المواجهات المباشرة.

إذا فاز الأهلي بهدف دون مقابل فإن الكفة ستتساوى في فارق الأهداف في المباريات بين الفريقين ثم الأهداف المسجلة خارج الأرض، وسيتأهل الأهلي بفارق الأهداف في كل مباريات المجموعة (الأهلي +4 والهلال +2).

-حال استقبال الأهلي لأي هدف

إذا استقبل الأهلي أي هدف فسيكون وقتها بحاجة للفوز بفارق هدفين على أقل تقدير حتى يتفوق في فارق الأهداف في المواجهات المباشرة وتجنب اللجوء إلى عدد الأهداف المسجلة خارج الأرض والتي سيتفوق الهلال وقتها فيها بتسجيله هدفا في مرمى الأحمر.