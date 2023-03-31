مؤتمر كولر: هذه مباراتي الأولى مع الأهلي بهذا العدد من الجماهير.. ومستعدون لمواجهة الهلال

تحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي عن مواجهة الهلال السوداني الحاسمة في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "الحضور الجماهيري الكبير أمر جيد وسيكون داعما للأهلي لتحقيق هدفه من المباراة وحسم التأهل".

وأضاف "إنها مباراتي الأولى مع الأهلي بحضور مثل هذا العدد من الجماهير. كرة القدم تلعب من أجلهم وأثق في مساندتهم للفريق".

وتابع "الفريق استعد جيدا لمباراة الهلال، ومؤخرا انتظم جميع اللاعبين الدوليين في التدريبات الجماعية".

وأوضح "ندرك أهمية مباراة الهلال ، ونعرف تماما المطلوب منا كفريق، ولكن بالنسبة لي المهم ليس توقيت تسجيل الهدف خلال المباراة بقدر التحلي بالهدوء وأن يعمل الجميع من أجل تحقيق هدفنا".

وواصل كولر "هناك انسجام بين اللاعبين في خط الدفاع، وأي لاعب يشارك قادر على تقديم أقصى ما لديه وتعويض أي غياب إن وجد".

واختتم "فلسفتي كمدرب دائما هي البحث عن الفوز في جميع المباريات، وهي فلسفة النادي الأهلي بشكل عام. مباراة الغد أمام الهلال هي الأهم في المرحلة الحالية".

ويلعب الأهلي ضد الهلال السوداني يوم السبت المقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت 1 أبريل المقبل.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

ويدير المباراة الحكم الموريتاني عبد العزيز بوه.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4، وتايم سبورتس الأرضية.

ويحضر اللقاء 50 ألف مشجع.

موقف المجموعة الحالي

1- صنداونز 11 نقطة - سجل 12 - استقبل 6 - فارق الأهداف +6

2- الهلال 10 نقاط - سجل 6 - استقبل 3 - فارق الأهداف +3

3- الأهلي 7 نقاط - سجل 11 - استقبل 8 - فارق الأهداف +3

4- القطن 0 نقطة - سجل 2 - استقبل 14 - فارق الأهداف -12

ماذا يحتاج الأهلي للصعود؟

يدخل الأهلي المباراة ولا بديل أمامه إلا الفوز من أجل الوصول للدور ربع النهائي.

ولكن هل فوز الأهلي بأي نتيجة سيكون كافيا للتأهل؟

اللوائح تقول:

حال تساوي ناديين في النقاط في المجموعات فإنه يتم الاحتكام إلى

1-عدد النقاط التي يحققها كل فريق في المواجهات المباشرة

2-فارق الأهداف في المباريات بين الفريقين

3-العدد الأكبر من الأهداف المسجلة خارج الأرض

4- فارق الأهداف في كل مباريات المجموعة

5- عدد الأهداف المسجلة في كل مباريات المجموعة

6-القرعة

-فوز الأهلي مع شباك نظيفة

إذا انتصر الأهلي بأي نتيجة دون استقبال أهداف فإنه سيضمن تأهله بشكل مباشر إلى الدور ربع النهائي حتى ولو بهدف دون مقابل مع تساوي الكفة في نقاط المواجهات المباشرة.

إذا فاز الأهلي بهدف دون مقابل فإن الكفة ستتساوى في فارق الأهداف في المباريات بين الفريقين ثم الأهداف المسجلة خارج الأرض، وسيتأهل الأهلي بفارق الأهداف في كل مباريات المجموعة (الأهلي +4 والهلال +2).

-حال استقبال الأهلي لأي هدف

إذا استقبل الأهلي أي هدف فسيكون وقتها بحاجة للفوز بفارق هدفين على أقل تقدير حتى يتفوق في فارق الأهداف في المواجهات المباشرة وتجنب اللجوء إلى عدد الأهداف المسجلة خارج الأرض والتي سيتفوق الهلال وقتها فيها بتسجيله هدفا في مرمى الأحمر.