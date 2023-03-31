مؤتمر جوارديولا - عن إصابة هالاند وفرص مشاركته أمام ليفربول وحلم الثلاثية

تحدث بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن إصابة مهاجمه إرلينج هالاند وغيابه المحتمل عن موقعة ليفربول المرتقبة في الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي: "إرلينج هالاند يتعافى الآن وسنرى كيف يشعر بعد التدريبات. الطبيب واللاعب سيقرران معا وسنرى ما سيحدث".

وأضاف "هل تتغير الخطة إن غاب هالاند؟ كرة القدم تتعلق بجودة اللاعبين ومميزاتهم. هالاند يملك مهاراته الخاصة، وكذلك جوليان ألفاريز. معظم اللاعبين عادوا إلينا أمس، وبالتالي التقييم النهائي سيكون اليوم".

وعن إصابة فيل فودين قال: "لقد خضع لجراحة ويقول الطبيب إنه سيعود خلال أسبوعين أو ثلاثة. سنرى كيف تتطور حالته".

أما عن مواجهة ليفربول قال جوارديولا: "نعرف بعضنا البعض لسنوات طويلة. إنه لا يزال فريقا استثنائيا ورأيي لا يتغير في ذلك".

وتابع "ليفربول يمكنه الفوز على أي أحد، مثلنا أيضا فنحن يمكننا الفوز على أي أحد. إنها مباراة واحدة في النهاية".

وعن المنافسة إلى نهاية الموسم قال بيب: "الفوز بالثلاثية سيكون صعبا فالجدول فيه العديد من المباريات. نحن نقاتل من أجل ذلك طوال السنوات الماضية، والآن نحن ننافس في جميع المسابقات".

واختتم "الأهم أننا نقاتل على كل شيء. أمامنا 3 بطولات وهذا جيد. الفوز جيد أيضا ولكن الصمود لـ 10 أو 11 شهرا صعب للغاية".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، بفارق 8 نقاط عن المتصدر أرسنال الذي لعب مباراة أكثر.