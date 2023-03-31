مؤتمر أرتيتا - مفاجأة للصحفيين.. وتطورات حالة ساليبا وجيسوس

افتتح ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال مؤتمره الصحفي قبل مواجهة ليدز يونايتد بإهداء الصحفيين قطع من الكعك، احتفالا بعيد ميلاده الحادي والأربعين.

وأتم أرتيتا عامه الـ 41 في 26 مارس، وهذا أول تجمع رسمي منذ ذلك التاريخ، حيث احتفل به المدرب خلال التوقف الدولي.

وقال أرتيتا عن حالة ويليام ساليبا: "إنه يتقدم ولكنه لا يزال يعاني من انزعاج في ظهره. لن يلحق بتلك المباراة".

وأضاف "أعتقد أنه سيعود قبل نهاية الموسم. إصابات الظهر صعبة بعض الشيء ولكننا سنواصل الدفع لنرى كيف سيتعامل مع الوضع الراهن".

Mikel Arteta turned 41 during the international break. Treated the regulars to birthday cupcakes at his presser today. pic.twitter.com/y8aNqu73Ll — Mark Mann-Bryans (@MarkyMBryans) March 31, 2023

وفاز أرتيتا بجائزة مدرب الشهر مرة أخرى في الدوري الإنجليزي، وهو ما علق عليه قائلا: "كنا بحاجة للنتائج والعروض الجيدة، وحصلنا عليهم بطرق مختلفة".

وأوضح "في بعض المباريات كان علينا دفع أنفسنا لأقصى الحدود، وفي البعض الآخر كنا مسيطرين تماما وفزنا بفارق كبير".

وعن مواجهة ليدز يونايتد ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز قال: "ليدز يملك حمضا نوويا واضحا للغاية. إنهم يفعلون نفس الشيء لوقت طويل. لقد عاد ليشكل خطرا الآن، وتحدثنا عن ذلك بصراحة ووضوح".

أما عن حالة جابرييل جيسوس مهاجم الفريق العائد من إصابة طويلة قال: "إنه يقترب. في آخر 10 أيام تقدم كثيرا، ويمكنكم رؤية أنه أصبح أخف حركة ولا يفكر في الإصابة. إنه يخلق الفوضى في المران، وهو بحالة جيدة الآن".

وأخيرا عن تكريم أرسين فينجر مدرب أرسنال التاريخي ودخوله لقاعة المشاهير في الدوري الإنجليزي قال: "إنه شخص استثنائي ويستحق مكانا ضخما".

ويحتل أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 69 نقطة، بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل.