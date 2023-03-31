مؤتمر تين هاج: مساعدتي لراشفورد؟ لست هاري بوتر.. وأريد استمراره هو ودي خيا

قال إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد إنه ليس ساحرا وأن تألق ماركوس راشفورد لم يكن بالحديث فقط بل بعملية متكاملة.

وتحدث تين هاج في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة قائلا: "الأمر لا يتعلق فقط بالحديث، فأنا لست هاري بوتر، الأمر كان عبارة عن عملية وهناك العديد من الأدوات نستخدمها للسماح للأشخاص للوصول لأفضل شكل ممكن".

وواصل "الأمر يتعلق بالتشكيل والتدريب وطريقة اللعب والمحادثات والمدربين الذين يعملون مع راشفورد، والأمر يتعلق به كذلك لأنه من يملك المهارات، وعندما يكون لديه أفضل عقلية ينتج عنه أفضل نتائج بعد ذلك".

وعن جاهزية راشفورد للقاء نيوكاسل قال: "انضم للمران ولدينا يوم إضافي قبل المباراة ونأمل أن يكون متاحا".

أما أنتوني مارسيال فقال المدرب الهولندي: "قد يكون متاحا للقاء نيوكاسل، لقد تدرب لأسبوعين أعتقد أن بإمكانه التواجد".

وبسؤاله هل يريد استمرار راشفورد وديفيد دي خيا بتجديد تعاقديهما أجاب "نعم أريد ذلك".

أما عن أنباء تجديد تعاقد لوك شو فقال: "لم يخبرني أحد بذلك ومازالت أنتظر، لكن بالتأكيد نريد بقائه فهو لاعب مهم بالنسبة لنا".

وعن تألق سكوت مكتوميناي وتسجيله للأهداف مع منتخب اسكتلندا خلال التوقف الدولي أجاب "يستطيع اللعب في عدة مراكز ويملك إنهاء جيدا للفرص لكنني أراه كلاعب خط وسط".

ويحل يونايتد يوم الأحد المقبل ضيفا على نيوكاسل لملاقاته في ملعب سانت جييمس بارك في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل يونايتد المركز الثالث بـ50 نقطة بعدما خاض 26 مباراة.

فيما يأتي نيوكاسل خامسا بـ47 نقطة من نفس عدد المباريات.