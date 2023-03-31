مؤتمر كلوب: مشغولون بالتحضير للانتقالات.. وأمامنا أسبوع صعب

قال يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إن لديه شعور إيجابي بشأن ضم لاعبين خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتحدث كلوب في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة قائلا: "نحن مشغولين، بإمكانكم تخيل ذلك".

وعن لويس دياز العائد من الإصابة قال: "لقد شارك في جزء من التدريبات وخلال الأسبوع اتخذ الخطوات الأولى ليعود في التدريب رفقة الفرق وموقفه أصبح واعدا".

أما عن داروين نونيز قال: "لم يتدرب ليومين أو ثلاثة لكنه عاد بالأمس".

وبسؤاله عن احتمالية غياب إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي عن مباراة الفريقين غدا السبت قال: "عندما تستعد لمباراة فأنت تحضر كل شيء كي تمنع التمريرة الأخيرة وهنا يأتي دور هالاند".

وواصل "علينا إظهار قوتنا، نواجه سيتي وتشيلسي وأرسنال كل موسم لكن في أسبوع واحد سيكون الأمر صعبا".

واستدرك "لكن أغلب اللاعبين في حالة جيدة".

وعن موسم الفريق قال: "الآن الأمر واضح أحد المراكز الأربعة الأولى هو هدفنا، لسنا في مركز جيد ولكن علينا القتال طالما الأمر ممكنا".

وتحدث كلوب عن التعامل مع الانتكاسات وقال: "يمكننا أن نلعب وتخسر كما حدث ضد ريال مدريد، لكن كان علينا إظهار المزيد في تلك المباراة".

ويحل ليفربول ضيفا على سيتي غدا السبت في ملعب الاتحاد في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب بـ61 نقطة بفارق ثماني نقاط ولقاء أقل عن أرسنال المتصدر.

فيما يأتي ليفربول سادسا بـ42 نقطة وله مباراتين أقل من توتنام الرابع صاحب الـ49 نقطة.