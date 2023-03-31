مؤتمر كلوب: مشغولون بالتحضير للانتقالات.. وأمامنا أسبوع صعب

الجمعة، 31 مارس 2023 - 15:17

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول

قال يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إن لديه شعور إيجابي بشأن ضم لاعبين خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتحدث كلوب في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة قائلا: "نحن مشغولين، بإمكانكم تخيل ذلك".

وعن لويس دياز العائد من الإصابة قال: "لقد شارك في جزء من التدريبات وخلال الأسبوع اتخذ الخطوات الأولى ليعود في التدريب رفقة الفرق وموقفه أصبح واعدا".

أخبار متعلقة:
نائب رئيس برشلونة: نعم نتواصل مع ميسي لعودته مؤتمر تشافي: عودة ميسي تعتمد عليه.. والحديث عنه ليس وقته أمامنا بطولتين لنفوز بهما مويس كين: مازال لدي الوقت لأتألق.. صلاح انفجر بعمر الـ25

أما عن داروين نونيز قال: "لم يتدرب ليومين أو ثلاثة لكنه عاد بالأمس".

وبسؤاله عن احتمالية غياب إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي عن مباراة الفريقين غدا السبت قال: "عندما تستعد لمباراة فأنت تحضر كل شيء كي تمنع التمريرة الأخيرة وهنا يأتي دور هالاند".

وواصل "علينا إظهار قوتنا، نواجه سيتي وتشيلسي وأرسنال كل موسم لكن في أسبوع واحد سيكون الأمر صعبا".

واستدرك "لكن أغلب اللاعبين في حالة جيدة".

وعن موسم الفريق قال: "الآن الأمر واضح أحد المراكز الأربعة الأولى هو هدفنا، لسنا في مركز جيد ولكن علينا القتال طالما الأمر ممكنا".

وتحدث كلوب عن التعامل مع الانتكاسات وقال: "يمكننا أن نلعب وتخسر كما حدث ضد ريال مدريد، لكن كان علينا إظهار المزيد في تلك المباراة".

ويحل ليفربول ضيفا على سيتي غدا السبت في ملعب الاتحاد في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب بـ61 نقطة بفارق ثماني نقاط ولقاء أقل عن أرسنال المتصدر.

فيما يأتي ليفربول سادسا بـ42 نقطة وله مباراتين أقل من توتنام الرابع صاحب الـ49 نقطة.

ليفربول كلوب مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
مؤتمر أرتيتا - مفاجأة للصحفيين.. وتطورات حالة ساليبا وجيسوس مؤتمر تين هاج: مساعدتي لراشفورد؟ لست هاري بوتر.. وأريد استمراره هو ودي خيا ذا أثليتك: لوك شو وافق على تجديد تعاقده مع مانشستر يونايتد يتبقى له واحدة ليعادل الرقم القياسي.. أرتيتا مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي تفوق على صلاح ليحصد الأولى في مسيرته.. ساكا لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي بعد غيابه لنحو شهرين.. لوريس يعود إلى توتنام دفعة رباعية لـ ليفربول قبل مواجهة مانشستر سيتي برونو يحصد جائزة أفضل لاعبي مانشستر يونايتد في مارس
أخر الأخبار
مؤتمر أرتيتا - مفاجأة للصحفيين.. وتطورات حالة ساليبا وجيسوس 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر تين هاج: مساعدتي لراشفورد؟ لست هاري بوتر.. وأريد استمراره هو ودي خيا 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر كلوب: مشغولون بالتحضير للانتقالات.. وأمامنا أسبوع صعب 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر تشافي: عودة ميسي تعتمد عليه.. والحديث عنه ليس وقته أمامنا بطولتين لنفوز بهما ساعة | الدوري الإسباني
نائب رئيس برشلونة: نعم نتواصل مع ميسي لعودته 2 ساعة | الدوري الإسباني
مويس كين: مازال لدي الوقت لأتألق.. صلاح انفجر بعمر الـ25 2 ساعة | الكرة الأوروبية
ذا أثليتك: لوك شو وافق على تجديد تعاقده مع مانشستر يونايتد 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
يتبقى له واحدة ليعادل الرقم القياسي.. أرتيتا مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 السنغال تودع في 10 دقائق.. وفشل الكاميرون والجزائر ونيجيريا في التأهل لإفريقيا تحت 23 عاما 2 انتهت تصفيات إفريقيا - مصر الأولمبي (0) -(0) زامبيا.. الفراعنة إلى أمم إفريقيا 3 سيناريوهات الكونفدرالية بعد الحُكم لـ فيوتشر - الجيش الملكي قد يودع وبيراميدز أمام خيار واحد 4 مرتضى منصور: المعركة بدأت الآن.. وتمت مساومتي على حريتي مقابل 3 أشياء