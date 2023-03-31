ذا أثليتك: لوك شو وافق على تجديد تعاقده مع مانشستر يونايتد

وافق لوك شو الظهير الأيسر لمانشستر يونايتد على تجديد تعاقده مع الفريق.

لوك شاو النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وحسبما ذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها اليوم الجمعة فإن اللاعب الإنجليزي صاحب الـ27 عاما سيجدد تعاقده مع يونايتد لأربع سنوات مقبلة.

وكان تعاقد لوك شو الساري مع يونايتد يستمر حتى صيف عام 2024.

وانضم لوك شو إلى يونايتد قادما من ساوثامبتون في صيف عام 2014 مقابل 30 مليون جنيه إسترليني آنذاك.

ومنذ ذلك الحين خاض لوك شو مع يونايتد 248 مباراة سجل خلالهم أربعة أهداف وصنع 28 آخرين.

ويتألق لوك شو خلال الموسم الجاري مع يونايتد تحت إمرة مدربه إريك تين هاج وشارك في 35 مباراة وسجل خلالهم هدفا وصنع ستة أخرين.

وأجاد لوك شوك اللعب كقلب دفاع بالإضافة كظهير أيسر مع تين هاج.

وتوج لوك شو مع يوناتد بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة مرتين، ومرة لكل من كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي.