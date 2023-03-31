يتبقى له واحدة ليعادل الرقم القياسي.. أرتيتا مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي

الجمعة، 31 مارس 2023 - 13:15

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا

ظفر ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال بجائزة مدرب شهر مارس في الدوري الإنجليزي رسميا.

وتفوق أرتيتا في التصويت على كل من روبرتو دي زيربي "برايتون" وأوناي إيمري "أستون فيلا" وبيب جوارديولا "مانشستر سيتي".

جاء ذلك بعدما قاد أرتيتا فريقه أرسنال للفوز في كل المباريات الأربعة التي خاضها خلال الشهر الجاري على حساب كل من إيفرتون وبورنموث وفولام وكريستال بالاس.

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وأصبحت هذه هي المرة الرابعة التي يظفر فيها المدرب الإسباني بجائزة مدرب الشهر بعد أغسطس ونوفمبر/ديسمبر ويناير.

ويتبقى لأرتيتا الفوز بالجائزة مرة واحدة أخرى ليعادل إنجاز مدرب ليفربول يورجن كلوب الذي حصل عليها خمس مرات في موسم 2019-2020.

ومنذ بداية الموسم فاز بالجائزة كل من:

أغسطس: ميكيل أرتيتا

سبتمبر: إريك تين هاج

أكتوبر: إيدي هاو

نوفمبر/ ديسمبر: ميكيل أرتيتا

يناير: ميكيل أرتيتا

فبراير: إريك تين هاج

أرسنال الدوري الإنجليزي أرتيتا
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