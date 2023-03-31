يتبقى له واحدة ليعادل الرقم القياسي.. أرتيتا مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي

ظفر ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال بجائزة مدرب شهر مارس في الدوري الإنجليزي رسميا.

وتفوق أرتيتا في التصويت على كل من روبرتو دي زيربي "برايتون" وأوناي إيمري "أستون فيلا" وبيب جوارديولا "مانشستر سيتي".

جاء ذلك بعدما قاد أرتيتا فريقه أرسنال للفوز في كل المباريات الأربعة التي خاضها خلال الشهر الجاري على حساب كل من إيفرتون وبورنموث وفولام وكريستال بالاس.

وأصبحت هذه هي المرة الرابعة التي يظفر فيها المدرب الإسباني بجائزة مدرب الشهر بعد أغسطس ونوفمبر/ديسمبر ويناير.

ويتبقى لأرتيتا الفوز بالجائزة مرة واحدة أخرى ليعادل إنجاز مدرب ليفربول يورجن كلوب الذي حصل عليها خمس مرات في موسم 2019-2020.

Four #PL wins from four in March for the Gunners ✅ ✅ ✅ ✅ pic.twitter.com/vJAmDaMoMn — Premier League (@premierleague) March 31, 2023

ومنذ بداية الموسم فاز بالجائزة كل من:

أغسطس: ميكيل أرتيتا

سبتمبر: إريك تين هاج

أكتوبر: إيدي هاو

نوفمبر/ ديسمبر: ميكيل أرتيتا

يناير: ميكيل أرتيتا

فبراير: إريك تين هاج