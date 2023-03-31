تفوق على صلاح ليحصد الأولى في مسيرته.. ساكا لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

توج بوكايو ساكا جناح أرسنال بجائزة لاعب شهر مارس في الدوري الإنجليزي رسميا.

بوكايو ساكا النادي : أرسنال أرسنال

وأصبحت جائزة لاعب الشهر هي الأولى للاعب الإنجليزي صاحب الـ21 عاما.

وفاز ساكا بالجائزة بعدما سجل ثلاثة أهداف وصنع اثنين آخرين في أربع مباريات شارك فيها رفقة أرسنال في الدوري الإنجليزي في الشهر الجاري.

وساهم مجهود ساكا في قيادة أرسنال للفوز في كل المباريات الأربعة.

وتفوق اللاعب الإنجليزي في سباق الفوز بالجائزة على كل من أليكساندر إيزاك "نيوكاسل" وأليكسيس ماك أليستر "برايتون" وتايرون مينجز "أستون فيلا" ومحمد صلاح "ليفربول" ولياندرو تروسارد "أرسنال".

وأصبح ساكا هو ثاني لاعب يفوز بالجائزة من أرسنال خلال الموسم الجاري بعد مارتن أوديجارد الذي حصل عليها في شهري نوفمبر/ ديسمبر بعد توقف المسابقة بسبب كأس العالم 2022.

Some month for Saka 💪 pic.twitter.com/wdRsy0TnjQ — Premier League (@premierleague) March 31, 2023

ومنذ بداية الموسم فاز بالجائزة كل من:

أغسطس: إرلينج هالاند

سبتمبر: ماركوس راشفورد

أكتوبر: ميجيل ألميرون

نوفمبر/ ديسمبر: مارتن أوديجارد

يناير: ماركوس راشفورد

فبراير: ماركوس راشفورد