مواعيد مباريات اليوم الجمعة 31-3-2023 والقنوات الناقلة.. الزمالك والمريخ والدوري
الجمعة، 31 مارس 2023 - 10:34
كتب : FilGoal
يشهد اليوم بداية الجولة الأخيرة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.
وسوف يواجه الزمالك منافسه المريخ السوداني في استاد القاهرة في تمام التاسعة مساء.
وستذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 4".
وعبر القناة ذاتها سيواجه هوريا منافسه فيبرس في تمام السادسة مساء.
وفي الوري المصري سيواجه غزل المحلة منافسه الاتحاد السكندري في التاسعة والربع مساء.
وستذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".
وعبر قناة "أون تايم سبورتس 2" وفي التوقيت ذاته سيواجه فاركو منافسه أسوان.
وفي دوري المحترفين لكرة اليد سيواجه الأهلي منافسه سبورتنج في التاسعة مساء.
وفي الـ11 مساء سيواجه طلائع الجيش نظيره الزمالك.
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