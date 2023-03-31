مصدر من كاف لـ في الجول: فيوتشر يواجه الحرمان من المشاركة في البطولات الإفريقية

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن عقوبة أخرى يواجهها نادي فيوتشر إذا ثبتت صحة شكوى بيراميدز والجيش الملكي المغربي بشأن مشاركة أحمد رفعت.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "فيوتشر مهدد بالحرمان من المشاركة في مسابقات كاف لمدة عام إذا ثبت عدم صحة قيده لأحمد رفعت".

وأوضح "البند السادس في قسم الاحتيال والأخطاء الإدارية والتلاعب في المباريات يقول: في حال وجود أي خطأ إداري في تسجيل اللاعبين تُمنع الأندية المعنية من المشاركة لمدة عام في مسابقات الأندية التي ينظمها كاف".

ماذا حدث؟

كشف مصدر من نادي بيراميدز عن تقدمه بشكوى مشتركة مع الجيش الملكي المغربي ضد نادي فيوتشر، أمام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "بيراميدز تقدم بشكوى ضد فيوتشر بخصوص مشاركة اللاعب أحمد رفعت".

وأضاف "الجيش الملكي المغربي أيضا تقدم بشكوى لنفس السبب".

وأوضح "رفعت شارك مع فيوتشر قبل دور المجموعات ثم خرج في إعارته إلى نادي الوحدة الإماراتي. بعد عودته شارك مباشرة في دور المجموعات".

وتابع المصدر "كان من المفترض أن يتم تسجيل رفعت مرة أخرى بعد عودته من الإعارة، ولكنه شارك باعتباره مقيدا في القائمة الأولى، وهذا مخالف للوائح".

رد فيوتشر

أوضح مصدر من نادي فيوتشر موقف مشاركة أحمد رفعت مع الفريق، والتي هي موضوع الشكوى التي تقدم بها بيراميدز والجيش الملكي المغربي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "الإجراءات كلها سليمة. إعارة اللاعب أحمد رفعت انتهت يوم 28 يناير وتم طلب البطاقة الدولية ووصلت من الاتحاد الإماراتي لكرة القدم إلى الاتحاد المصري في صباح يوم 31 يناير".

وأضاف "تم تسليم الخطاب الرسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم بإعادة قيد اللاعب أحمد رفعت محليا وإفريقيا، ووصلت البطاقة الدولية يوم 31 على نظام الانتقالات TMS قبل إغلاق القيد الإفريقي".

وأوضح "بالتالي إجراءات فيوتشر في قيد اللاعب وإعادة قيده في يناير سليمة "مليون بالمائة". وأرفق فيوتشر في رده الخطاب المسلم لاتحاد الكرة وتأكيد نظام الانتقالات على وصول البطاقة الدولية للاعب يوم 31 يناير".

ماذا تقول اللائحة

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موقف الشكوى المقدمة من بيراميدز والجيش الملكي المغربي ضد فيوتشر بسبب إشراك اللاعب أحمد رفعت دون إعادة قيده.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "الشكوى تم تحويلها إلى لجنة الانضباط بالفعل".

وأوضح "اللائحة تقول إن اللاعب يجب أن يتم إعادة قيده بعد عودته من الإعارة".

وتابع "إذا تم ذلك فموقف فيوتشر سليم. أما إذا لم تتم إعادة القيد، سيتم خصم نقاط المباريات التي شارك بها من رصيد فيوتشر واعتباره خاسرا لها".

وشارك رفعت في ذهاب الدور التمهيدي الأول مع بيراميدز أمام بول الأوغندي، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

وبعد عودته من إعارته إلى صفوف الوحدة الإماراتي، شارك رفعت في الجولة الرابعة لدور المجموعات أمام الجيش الملكي لمدة 4 دقائق، وفاز فيوتشر 2-0.

فيما لعب 45 دقيقة في مباراة الجولة الخامسة أمام أسكو كارا التوجولي، وصنع هدفا في فوز فريقه بثلاثة أهداف دون رد.

بالتالي إذا لم يكن موقف فيوتشر سليما، سيفقد 6 نقاط من رصيده، وينال الجيش الملكي وأسكو كارا 3 نقاط لكل منهما.

ويقول نص اللائحة: "اللاعب ليس مؤهلا للمشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية إذا كان مسجلا مع النادي ثم أعير لناد آخر، حتى يتم إعادة تسجيله في فترة التسجيل الثانية".

شكوى الجيش الملكي

أعلن نادي الجيش الملكي المغربي تقدمه بشكوى رسمية أمام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ضد فيوتشر بسبب إشراك اللاعب أحمد رفعت في كأس الكونفدرالية، عبر بيان رسمي جاء فيه:

تقدمت إدارة نادي الجيش الملكي باحتجاج لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على خلفية المشاركة غير القانونية للاعب نادي فيوتشر أحمد رفعت، لحساب مباراة الجولة الرابعة من دور مجموعات كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وجاءت عملية الاحتجاج لدى الجهاز الكروي القاري بعد تجميع المعطيات الكافية، التي تؤكد المشاركة غير القانونية للاعب فيوتشر، وذلك بهدف الدفاع عن مصالح النادي في الاستحقاق القاري.

وانقلبت موازين المجموعة الثالثة لكأس الكونفدرالية الإفريقية رأسًا على عقب، بعد قرار الاتحاد الإفريقي "كاف" باعتبار فيوتشر فائزًا على أسكو كارا التوجولي.

وكانت النتيجة الأصلية للمباراة هي التعادل 1-1، ومع اعتبار فيوتشر فائزًا، يحصد الفريق المصري نقطتين إضافيتين، ليصل إلى 10 نقاط.

ما العواقب؟

أول نتيجة لهذا القرار، هو تأثير سلبي على الجيش الملكي المغربي.

الجيش الملكي صاحب الـ10 نقاط، كان ضامنًا للتأهل قبل الجولة السادسة -الأخيرة-، لكن مع هذا القرار، بات من الممكن أن يودع المسابقة في الجولة الأخيرة.

النتيجة السلبية الثانية جاءت على عاتق بيراميدز الذي كان يكفيه التعادل في الجولة الأخيرة أمام فيوتشر ليضمن تأهله، لكن هذا الوضع لم يعد قائمًا الآن.

فيوتشر كذلك لم يستفد بنقطتين إضافيتين فقط، بل بفارق هدفين إضافيين في جعبته.

ما ترتيب المجموعة الجديد؟

فيوتشر - 10 نقاط - سجل 9 واستقبل 3 - فارق أهداف +6 (باحتساب نتيجة الـ3-0). الجيش الملكي - 10 نقاط - سجل 10 واستقبل 5 - فارق أهداف +5. بيراميدز - 10 نقاط - سجل 7 واستقبل 4 - فارق أهداف +3. أسكو كارا - 0 نقاط - سجل 2 واستقبل 16 - فارق أهداف -14.

ماذا يحتاج فيوتشر؟

بعد الحكم لصالحه، بات الفوز أو التعادل أمام بيراميدز في الجولة الأخيرة كافيًا لـ فيوتشر ليحجز مقعده في ربع النهائي.

ماذا لو خسر؟ وقتها يحتاج إلى فوز أسكو كارا على الجيش الملكي.

ماذا يحتاج بيراميدز؟

الفوز ولا شيء غيره، أي نتيجة أخرى ستطيح بـ بيراميدز من المسابقة.

الفوز بدوره يتأهل بـ بيراميدز إلى ربع النهائي دون أي حسابات أخرى.

هل يمكن أن نرى ثنائيًا مصريًا في ربع النهائي؟

كان ذلك مستحيلًا حسابيًا قبل الحكم لصالح فيوتشر، لكن الآن بات ذلك ممكنًا.

لو فاز بيراميدز على فيوتشر، وخسر الجيش الملكي أمام أسكو كارا، فوقتها سيصل بيراميدز إلى النقطة 11 ويتأهل متصدرًا.

وفي تلك الحالة سيتجمّد رصيد فيوتشر والجيش الملكي عند 10 نقاط لكلٍ منهما.

عندها يتم اللجوء إلى المواجهات المباشرة، فنجد أن كل منهما تبادل الفوز على الآخر في ملعبه بنفس النتيجة: 2-0.

وبالتالي يكون اللجوء إلى فارق الأهداف.

حتى اللحظة، يتفوق فيوتشر بفارق الأهداف، ولذلك إن خسر، فيجب أن يكون بنتيجة تحافظ على هذا التفوق.

وبالتالي خسارة فيوتشر قد تسمح لنا برؤية ثنائي مصري في ربع النهائي، ولكن بعد مراجعة فارق الأهداف مع الجيش الملكي.