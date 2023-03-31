خبر في الجول - الأهلي ينفذ طلب كاف ويخصص تذاكر إضافية لجماهير الهلال

الجمعة، 31 مارس 2023 - 02:32

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بيان رسمي

علم FilGoal.com أن الأهلي وافق على طلب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بتخصيص تذاكر إضافية لجماهير الهلال السوداني في اللقاء المرتقب بختام دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وخصص الأهلي 2400 تذكرة إضافية، فوق الـ 100 تذكرة التي كان خصصها من قبل لجماهير الهلال، ليصل العدد الإجمالي إلى 2500 تذكرة.

سعر التذكرة 200 جنيه مصري، وستتواجد جماهير الفريق السوداني في الدرجة الأولى العلوية "يمين".

أخبار متعلقة:
مران الأهلي – مشاركة ديانج ومعلول والشناوي.. وبرنامج استشفائي لـ تاو خبر في الجول - سبب غياب مصطفي شوبير عن مران الأهلي الخطيب: صحتي تتحسن تدريجيا.. وأثق في لاعبي الأهلي أمام الهلال قبل مواجهة السبت المصيرية.. تاريخ مواجهات الأهلي ضد الهلال

ويتعين الآن على نادي الهلال إرسال مندوب لشركة "تذكرتي" لاستلام التذاكر المخصصة لجماهيره.

ويلعب الأهلي ضد الهلال السوداني يوم السبت المقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ماذا حدث؟

خاطب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم النادي الأهلي من أجل زيادة حصة الهلال السوداني في تذاكر مباراة الفريقين.

وطلب كاف من الأهلي رفع عدد تذاكر جمهور الهلال السوداني إلى 2500 تذكرة.

من جانبه تلقى الأهلي الطلب وخاطب الجهات الأمنية وهي المسؤولة عن تنفيذه.

وكان الأهلي قد خصص 100 تذكرة لجمهور الهلال السوداني في المباراة.

وتقام المباراة في استاد القاهرة بحضور 50 ألف من جمهور الأهلي.

ويحتاج الأهلي للفوز على الهلال السوداني بهدف دون رد من أجل حسم التأهل إلى دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت 1 إبريل المقبل.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

ويدير المباراة الحكم الموريتاني عبد العزيز بوه.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4، وتايم سبورتس الأرضية.

ويحضر اللقاء 50 ألف مشجع.

[image:2]

موقف المجموعة الحالي

1- صنداونز 11 نقطة - سجل 12 - استقبل 6 - فارق الأهداف +6

2- الهلال 10 نقاط - سجل 6 - استقبل 3 - فارق الأهداف +3

3- الأهلي 7 نقاط - سجل 11 - استقبل 8 - فارق الأهداف +3

4- القطن 0 نقطة - سجل 2 - استقبل 14 - فارق الأهداف -12

ماذا يحتاج الأهلي للصعود؟

يدخل الأهلي المباراة ولا بديل أمامه إلا الفوز من أجل الوصول للدور ربع النهائي.

ولكن هل فوز الأهلي بأي نتيجة سيكون كافيا للتأهل؟

اللوائح تقول:

حال تساوي ناديين في النقاط في المجموعات فإنه يتم الاحتكام إلى

1-عدد النقاط التي يحققها كل فريق في المواجهات المباشرة

2-فارق الأهداف في المباريات بين الفريقين

3-العدد الأكبر من الأهداف المسجلة خارج الأرض

4- فارق الأهداف في كل مباريات المجموعة

5- عدد الأهداف المسجلة في كل مباريات المجموعة

6-القرعة

[image:3]

-فوز الأهلي مع شباك نظيفة

إذا انتصر الأهلي بأي نتيجة دون استقبال أهداف فإنه سيضمن تأهله بشكل مباشر إلى الدور ربع النهائي حتى ولو بهدف دون مقابل مع تساوي الكفة في نقاط المواجهات المباشرة.

إذا فاز الأهلي بهدف دون مقابل فإن الكفة ستتساوى في فارق الأهداف في المباريات بين الفريقين ثم الأهداف المسجلة خارج الأرض، وسيتأهل الأهلي بفارق الأهداف في كل مباريات المجموعة (الأهلي +4 والهلال +2).

-حال استقبال الأهلي لأي هدف

إذا استقبل الأهلي أي هدف فسيكون وقتها بحاجة للفوز بفارق هدفين على أقل تقدير حتى يتفوق في فارق الأهداف في المواجهات المباشرة وتجنب اللجوء إلى عدد الأهداف المسجلة خارج الأرض والتي سيتفوق الهلال وقتها فيها بتسجيله هدفا في مرمى الأحمر.

الأهلي الهلال السوداني دوري أبطال إفريقيا تذاكر جماهير الهلال كاف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم
نرشح لكم
مصدر من كاف يكشف لـ في الجول: ماذا تقول اللوائح في شكوى بيراميدز ضد فيوتشر مصدر من فيوتشر لـ في الجول: موقف رفعت سليم 100%.. وهذا ردنا على شكوى بيراميدز مصدر من بيراميدز لـ في الجول: قدمنا شكوى مع الجيش الملكي ضد فيوتشر بسبب رفعت مران الأهلي – مشاركة ديانج ومعلول والشناوي.. وبرنامج استشفائي لـ تاو خبر في الجول - سبب غياب مصطفي شوبير عن مران الأهلي مؤتمر سيف جعفر: نريد الفوز على المريخ لمصالحة الجماهير الخطيب: صحتي تتحسن تدريجيا.. وأثق في لاعبي الأهلي أمام الهلال مؤتمر لاعب المريخ: نسعى للفوز على الزمالك
أخر الأخبار
خبر في الجول - الأهلي ينفذ طلب كاف ويخصص تذاكر إضافية لجماهير الهلال 8 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة طائرة - الزمالك يجتاز طلائع الجيش ويتأهل لمواجهة الأهلي في نهائي الدوري 59 دقيقة | رياضات أخرى
كرة يد – انتصار الأهلي والزمالك والبنك في أول جولات المرحلة الثالثة لـ دوري المحترفين ساعة | كرة يد
مصدر من كاف يكشف لـ في الجول: ماذا تقول اللوائح في شكوى بيراميدز ضد فيوتشر ساعة | الكرة الإفريقية
حمزة الجمل: دراويش الزمن الجميل قادمون ساعة | الدوري المصري
مصدر من فيوتشر لـ في الجول: موقف رفعت سليم 100%.. وهذا ردنا على شكوى بيراميدز ساعة | الكرة الإفريقية
جبل المكبر يتوج بكأس ياسر عرفات رغم اقتحام قوات الاحتلال لملعب المباراة ساعة | الوطن العربي
كرة سلة - الفائز سيواجه الأهلي.. طلائع الجيش يهزم الزمالك ويفرض اللقاء الفاصل في دوري السوبر 2 ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت تصفيات إفريقيا - مصر الأولمبي (0) -(0) زامبيا.. الفراعنة إلى أمم إفريقيا 2 السنغال تودع في 10 دقائق.. وفشل الكاميرون والجزائر ونيجيريا في التأهل لإفريقيا تحت 23 عاما 3 سيناريوهات الكونفدرالية بعد الحُكم لـ فيوتشر - الجيش الملكي قد يودع وبيراميدز أمام خيار واحد 4 مرتضى منصور: المعركة بدأت الآن.. وتمت مساومتي على حريتي مقابل 3 أشياء