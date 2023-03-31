خبر في الجول - الأهلي ينفذ طلب كاف ويخصص تذاكر إضافية لجماهير الهلال

علم FilGoal.com أن الأهلي وافق على طلب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بتخصيص تذاكر إضافية لجماهير الهلال السوداني في اللقاء المرتقب بختام دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وخصص الأهلي 2400 تذكرة إضافية، فوق الـ 100 تذكرة التي كان خصصها من قبل لجماهير الهلال، ليصل العدد الإجمالي إلى 2500 تذكرة.

سعر التذكرة 200 جنيه مصري، وستتواجد جماهير الفريق السوداني في الدرجة الأولى العلوية "يمين".

ويتعين الآن على نادي الهلال إرسال مندوب لشركة "تذكرتي" لاستلام التذاكر المخصصة لجماهيره.

ويلعب الأهلي ضد الهلال السوداني يوم السبت المقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ماذا حدث؟

خاطب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم النادي الأهلي من أجل زيادة حصة الهلال السوداني في تذاكر مباراة الفريقين.

وطلب كاف من الأهلي رفع عدد تذاكر جمهور الهلال السوداني إلى 2500 تذكرة.

من جانبه تلقى الأهلي الطلب وخاطب الجهات الأمنية وهي المسؤولة عن تنفيذه.

وكان الأهلي قد خصص 100 تذكرة لجمهور الهلال السوداني في المباراة.

وتقام المباراة في استاد القاهرة بحضور 50 ألف من جمهور الأهلي.

ويحتاج الأهلي للفوز على الهلال السوداني بهدف دون رد من أجل حسم التأهل إلى دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت 1 إبريل المقبل.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

ويدير المباراة الحكم الموريتاني عبد العزيز بوه.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4، وتايم سبورتس الأرضية.

ويحضر اللقاء 50 ألف مشجع.

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موقف المجموعة الحالي

1- صنداونز 11 نقطة - سجل 12 - استقبل 6 - فارق الأهداف +6

2- الهلال 10 نقاط - سجل 6 - استقبل 3 - فارق الأهداف +3

3- الأهلي 7 نقاط - سجل 11 - استقبل 8 - فارق الأهداف +3

4- القطن 0 نقطة - سجل 2 - استقبل 14 - فارق الأهداف -12

ماذا يحتاج الأهلي للصعود؟

يدخل الأهلي المباراة ولا بديل أمامه إلا الفوز من أجل الوصول للدور ربع النهائي.

ولكن هل فوز الأهلي بأي نتيجة سيكون كافيا للتأهل؟

اللوائح تقول:

حال تساوي ناديين في النقاط في المجموعات فإنه يتم الاحتكام إلى

1-عدد النقاط التي يحققها كل فريق في المواجهات المباشرة

2-فارق الأهداف في المباريات بين الفريقين

3-العدد الأكبر من الأهداف المسجلة خارج الأرض

4- فارق الأهداف في كل مباريات المجموعة

5- عدد الأهداف المسجلة في كل مباريات المجموعة

6-القرعة

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-فوز الأهلي مع شباك نظيفة

إذا انتصر الأهلي بأي نتيجة دون استقبال أهداف فإنه سيضمن تأهله بشكل مباشر إلى الدور ربع النهائي حتى ولو بهدف دون مقابل مع تساوي الكفة في نقاط المواجهات المباشرة.

إذا فاز الأهلي بهدف دون مقابل فإن الكفة ستتساوى في فارق الأهداف في المباريات بين الفريقين ثم الأهداف المسجلة خارج الأرض، وسيتأهل الأهلي بفارق الأهداف في كل مباريات المجموعة (الأهلي +4 والهلال +2).

-حال استقبال الأهلي لأي هدف

إذا استقبل الأهلي أي هدف فسيكون وقتها بحاجة للفوز بفارق هدفين على أقل تقدير حتى يتفوق في فارق الأهداف في المواجهات المباشرة وتجنب اللجوء إلى عدد الأهداف المسجلة خارج الأرض والتي سيتفوق الهلال وقتها فيها بتسجيله هدفا في مرمى الأحمر.