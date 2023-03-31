مران الأهلي – مشاركة ديانج ومعلول والشناوي.. وبرنامج استشفائي لـ تاو

شارك أليو ديانج لاعب الأهلي في المران الجماعي الذي أقيم مساء يوم الخميس استعدادا لملاقاة الهلال السبت المقبل.

ويستضيف الأهلي منافسه الهلال السوداني السبت المقبل في استاد القاهرة في سادس جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وخاض بيرسي تاو تدريبات استشفائية بعد عودته إلى القاهرة حيث قام بالركض حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات، للتخلص من اي إجهاد عضلي وتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وواصل الأهلي تدريباته اليومية والتي اشتملت على جزء بدني وتدريبات الكرة، التي حرص خلالها الجهاز الفني للفريق على تطبيق العديد من الجوانب الفنية والخططية.

وانتظم في المران الذي أقيم بملعب مختار التتش بفرع النادي بالجزيرة كل من محمد الشناوي وعلي معلول ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم بعدما خاضوا تدريبات استشفائية في مران الأربعاء.

وأدى ثلاثي حراس المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى مخلوف تدريباتهم، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، قبل مشاركتهم في تدريبات الكرة.

وسيخوض الأهلي مرانه في التاسعة من مساء الجمعة في ملعب التتش كذلك.

ويحتاج الأهلي للفوز بهدف دون رد أو بفارق هدفين ليصاحب ماميلودي صنداونز لربع النهائي بدلا من الهلال.