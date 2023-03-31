مؤتمر سيف جعفر: نريد الفوز على المريخ لمصالحة الجماهير

قال سيف جعفر لاعب الزمالك إن فريقه يريد الفوز المريخ من أجل مصالحة الجماهير

ويستضيف الزمالك منافسه المريخ اليوم الجمعة في استاد القاهرة في سادس جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجوعة الرابعة.

وودع كلا الفريقين البطولة رسميا قبل خوض منافسات الجولة السادسة فيما تأهل لربع النهائي كل من الترجي وشباب بلوزداد.

وتحدث سيف جعفر في مؤتمر صحفي أقيم مساء الخميس قائلا: "الفريق لازال ينافس على الدوري وكأس مصر وبطولة السوبر، ونسعى للتعويض والفوز ومصالحة الجماهير".

وأضاف سيف جعفر "كلنا كأبناء الزمالك هدفنا عودة الفريق لمسارة الصحيح واستعادة الانتصارات، ونبذل أقصى جهد من أجل تصحيح الأوضاع".

واختتم سيف جعفر تصريحاته قائلا: "جميع اللاعبين يتحدثون مع بعضهم من أجل تجاوز هذه المرحلة الصعبة وتحقيق الانتصارات والمنافسة على البطولات من جديد".

ويتصدر الترجي المجموعة بـ10 نقاط يليه شباب بلوزداد بتسع نقاط ثم المريخ بخمس نقاط وأخيرا الزمالك رابعا بأربع نقاط.