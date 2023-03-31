لا فوز لـ ذئاب الجبل.. المقاولون العرب يتعادل سلبيا مع سيراميكا كيلوباترا

الجمعة، 31 مارس 2023 - 00:01

كتب : FilGoal

المقاولون - سيراميكا

يواصل المقاولون العرب سلسلة اللافوز بتعادل سلبي ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة 22 من الدوري المصري.

المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي we السلام ولم تذع تلفزيونيا.

ويظل المقاولون العرب دون فوز في آخر 5 مباريات بالدوري المصري، بواقع 3 هزائم وتعادلين.

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بينما تعادل سيراميكا كليوباترا للمباراة الثانية على التوالي سلبيا.

وارتفع رصيد ذئاب الجبل لـ 33 نقطة في المركز السادس، بينما ظل سيراميكا في المركز الـ 11 برصيد 26 نقطة.

المباراة أقيمت في ظل غياب تقنية الفيديو بسبب عدم دفع اتحاد الكرة المستحقات المتأخرة للشركة المسؤولة عن التقنية. (طالع التفاصيل)

وشهدت المباراة 9 تسديدات من المقاولون العرب جميعها خارج الـ 3 خشبات.

بينما اكتفى سيراميكا كليوباترا بتسديدة واحدة على المرمى.

بداية الشوط الثاني شارك صلاح محسن في سيراميكا بدلا من محمد زلاكة.

وفي الدقيقة 63 أشرك شوقي غريب، فادي فريد ومحمد مجلي بدلا من عبد الرحمن خالد ولويس إدوارد.

وشارك محمد جمال "تريكة" بدلا من جوزيف أوشايا في الدقيقة 79، ثم رد سيراميكا بتغييرين بمشاركة محمد إبراهيم وجبريل شيكودي.

وفي الوقت بدلا من الضائع حل شوبوالي إبراهيم وأحمد فوزي بدلا من جون أوكلي وعمر فتحي.

وأشهر هشام القاضي حكم اللقاء 5 بطاقات صفراء 4 منها لصالح سيراميكا كليوباترا.

فتحصل محمد شكري وأحمد رمضان "بيكهام" ومحمد عادل ورجب نبيل من جانب سيراميكا، في المقابل تحصل عمر فتحي على بطاقة صفراء.

المقاولون العرب سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
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