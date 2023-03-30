دياب لـ في الجول: غياب الـ VAR عن مباريات الدوري؟ على اتحاد الكرة تحمل المسؤولية

طالب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية من اتحاد الكرة تحمل المسؤولية واستكمال مباريات الدوري المصري باستخدام تقنية الفيديو.

تقام مباريات اليوم الخميس من الدوري المصري لحساب الجولة 22 من المسابقة دون حضور تقنية الفيديو.

وعلم FilGoal.com أن سبب عدم إقامة المباريات بتقنية الفيديو هو عدم سداد اتحاد الكرة المستحقات المتأخرة للشركة المسؤولة عن تقنية الفيديو. (طالع التفاصيل)

وقال رئيس رابطة الأندية لـ FilGoal.com: "رابطة الأندية فوجئت بخطاب من اتحاد الكرة يوضح أن الاتحاد قرر استكمال الدوري المصري بدون تقنية الفيديو بسبب عدم توفر سيولة مادية للدفع للشركة المسؤولة عن التقنية ولوجود متأخرات مالية من الأندية للاتحاد".

وأضاف "رابطة الأندية ردت على اتحاد الكرة بخطاب رافضة القرار بشكل تام وألزمت اتحاد الكرة باستكمال مسابقة الدوري باستخدام التقنية خاصة أن الأندية دفعت المستحقات المتعلقة بالتحكيم لاتحاد الكرة (بدلات الحكام واستقدام الـ VAR)".

وأوضح "ما يتحدث عنه اتحاد الكرة هي مستحقات تخص تسجيل اللاعبين ورسوم الانتقالات للموسم الحالي أو المواسم السابقة وليس لها علاقة بالحكام وتنظيم المباريات".

وأتم مشددا "وعليه رابطة الأندية تلزم اتحاد الكرة بخوض الدوري بتقنية الفيديو وتحمل المسؤولية وترفض تماما أي محاولات من اتحاد الكرة لتنفيذ قراره".

وحسبما علم FilGoal.com فأن رابطة الأندية طالبت من اتحاد الكرة إيجاد الحل في أسرع وقت ممكن لتطبيق التقنية على جميع الفرق في كل المباريات.

وتقام مباريات الدوري المصري باستخدام تقنية الفيديو منذ منتصف موسم 2019-2020.