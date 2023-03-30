فتوح يعاني من نزلة برد.. في الجول يكشف أسباب غياب مستبعدي الزمالك أمام المريخ

الخميس، 30 مارس 2023 - 20:45

كتب : إبراهيم رمضان

مران الزمالك

علم FilGoal.com أسباب غياب لاعبي الزمالك المستبعدين من قائمة المباراة المقبلة أمام المريخ السوداني في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويغيب المدافع محمد عبد الغني بسبب عدم اكتمال جاهزيته، حيث عاد لتوه من إصابة عضلية.

الأمر ذاته ينطبق على نبيل عماد لاعب الوسط، العائد لتوه أيضا من إصابة في العضلة الأمامية.

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ويواجه الظهير محمد عبد الشافي نفس الموقف، حيث لم تكتمل جاهزيته بعد العودة من إصابة في الكاحل.

وتم استبعاد مصطفى الزناري لأسباب فنية.

فيما حصل المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري على إذن بالعودة إلى القاهرة غدا الجمعة.

أما أحمد فتوح فيعاني من نزلة برد، وتم إبلاغ الجهاز الفني وبناء عليه تم استبعاده من القائمة.

وأخيرا شعر المهاجم البنيني سامسون أكينيولا ببعض الآلام في الركبة، وبالتالي لم يشارك في المران الأخير.

الزمالك يمتلك الآن 4 نقاط في المركز الرابع والأخير في المجموعة، ويأتي المريخ السوداني في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

وتأهل من المجموعة كل من الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري.

وفشل الزمالك في تخطي دور المجموعات للموسم الثالث على التوالي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الجمعة 31 مارس 2023.

وتُلعب المواجهة على استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4.

وأيضا قناة أون تايم سبورت عبر البث الأرضي.

ويدير المباراة الحكم الرواندي صمويل يوكييوندا.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي بين الزمالك والمريخ، وهي أولى مواجهات الفريقين في البطولات الإفريقية.

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