بعد غيابه لنحو شهرين.. لوريس يعود إلى توتنام

الخميس، 30 مارس 2023 - 20:13

كتب : FilGoal

هوجو لوريس - توتنام

عاد هوجو لوريس حارس توتنام بعد غيابه لنحو شهرين عن صفوف ناديه بسبب الإصابة.

حين أصيب لوريس في فبراير الماضي ذكرت التقارير أن لوريس سيغيب لفترة تتراوح من 6 إلى 8 أسابيع بعد تعرضه لإصابة في الركبة في لقاء مانشستر سيتي.

وظهر لوريس في تدريبات فريقه الجماعية لأول مرة يوم الخميس.

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ويستعد توتنام لمواجهة إيفرتون يوم الاثنين المقبل ضمن الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

وأشارت التوقعات الأولية إلى أن لوريس البالغ من العمر 36 عاما قد يغيب عن بقية الموسم.

وغاب الحارس الفرنسي عن 9 مباريات لعبها توتنام في هذه الفترة.

بينها 5 في الدوري ومباراة في كأس الاتحاد الإنجليزي ومباراتي ميلان في دوري أبطال أوروبا.

وكان لوريس قد أعلن اعتزاله الدولي عقب خسارة لقب كأس العالم 2022.

وخسرت فرنسا المباراة النهائية أمام الأرجنتين بركلات الترجيح.

هوجو لوريس توتنام
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