عودة شيكابالا والدوليين لقائمة الزمالك أمام المريخ

الخميس، 30 مارس 2023 - 19:27

كتب : إبراهيم رمضان

المريخ والزمالك - الصور من الحساب الرسمي للمريخ عبر "فيسبوك"

أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة أحمد عبد المقصود القائمة التي ستخوض مباراة المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة يوم الجمعة بملعب القاهرة الدولي في الجولة الأخيرة لمباريات مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت القائمة عودة اللاعبين الدوليين الذين غابوا عن مباراة البنك الأهلي في بطولة كأس الرابطة المصرية.

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فقد عاد للقائمة كل من أحمد مصطفى "زيزو" وأحمد فتوح ومحمد صبحي بعد التواجد مع منتخب مصر الأول في التوقف الدولي، وحسام عبد المجيد ومحمد طارق للتواجد مع المنتخب الأولمبي.

وشهدت القائمة أيضا عودة القائد محمود عبد الرازق "شيكابالا" بعد الغياب لأكثر من شهر بسبب المرض.

فيما غاب سيف الدين الجزيري بعد مشاركته مع منتخب تونس في فترة التوقف الدولي.

وعلم FilGoal.com أن غياب الجزيري يأتي بعد حصول اللاعب على إذن بالعودة متأخرا.

بينما تواصل غياب حمزة المثلوثي ونبيل عماد ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي

خط الدفاع : عمر جابر – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمود شبانة – محمد طارق – عبد الله جمعة.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – سيف جعفر – سيد عبد الله – عبد الله محمد – أحمد مصطفى "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد بلحاج – مصطفى شلبي – إبراهيما نداي.

خط الهجوم: ناصر منسي – يوسف أسامة نبيه.

ويلعب الزمالك في المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا بجوار كل من المريخ السوداني وشباب بلوزداد الجزائري والترجي التونسي.

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وفشل الزمالك في تخطي دور المجموعات للموسم الثالث على التوالي.

وتأهل من المجموعة كل من الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري.

الزمالك يمتلك الآن 4 نقاط في المركز الرابع والأخير في المجموعة، ويأتي المريخ السوداني في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

ويدير المباراة الحكم الرواندي صمويل يوكييوندا.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الجمعة 31 مارس 2023.

وتُلعب المواجهة على استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4.

وأيضا قناة تايم سبورت عبر البث الأرضي.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي بين الزمالك والمريخ، وهي أولى مواجهات الفريقين في البطولات الإفريقية.

الزمالك شيكابالا المريخ
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