الزمالك يواجه المريخ السوداني بزيه التقليدي

الخميس، 30 مارس 2023 - 17:16

كتب : FilGoal

المريخ والزمالك - الصور من الحساب الرسمي للمريخ عبر "فيسبوك"

يواجه الزمالك منافسه المريخ السوداني في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا بزيه التقليدي الأبيض بالكامل.

ويحل المريخ ضيفا على الزمالك ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات يوم الجمعة.

وتقرر خلال الاجتماع الفني أن يرتدي حارس الزمالك الزي الأصفر.

أخبار متعلقة:
كيما أسوان يفسخ تعاقده مع علي عاشور الجيش الملكي: قرار كاف في شكوى فيوتشر بعثر أوراق المجموعة قبل مواجهة السبت المصيرية.. تاريخ مواجهات الأهلي ضد الهلال 7 مدن جزائرية تستضيف دورة الألعاب العربية

وفي المقابل سيرتدي فريق المريخ زيه المكون من الطاقم الأحمر الكامل في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأسود.

ويلعب الزمالك في المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا بجوار كل من المريخ السوداني وشباب بلوزداد الجزائري والترجي التونسي.

Image

وفشل الزمالك في تخطي دور المجموعات للموسم الثالث على التوالي.

وتأهل من المجموعة كل من الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري.

الزمالك يمتلك الآن 4 نقاط في المركز الرابع والأخير في المجموعة، ويأتي المريخ السوداني في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

ويدير المباراة الحكم الرواندي صمويل يوكييوندا.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الجمعة 31 مارس 2023.

وتُلعب المواجهة على استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4.

وأيضا قناة تايم سبورت عبر البث الأرضي.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي بين الزمالك والمريخ، وهي أولى مواجهات الفريقين في البطولات الإفريقية.

الزمالك دوري أبطال إفريقيا المريخ السوداني
نرشح لكم
مصدر من كاف يكشف لـ في الجول: ماذا تقول اللوائح في شكوى بيراميدز ضد فيوتشر مصدر من فيوتشر لـ في الجول: موقف رفعت سليم 100%.. وهذا ردنا على شكوى بيراميدز مصدر من بيراميدز لـ في الجول: قدمنا شكوى مع الجيش الملكي ضد فيوتشر بسبب رفعت مران الأهلي – مشاركة ديانج ومعلول والشناوي.. وبرنامج استشفائي لـ تاو خبر في الجول - سبب غياب مصطفي شوبير عن مران الأهلي مؤتمر سيف جعفر: نريد الفوز على المريخ لمصالحة الجماهير الخطيب: صحتي تتحسن تدريجيا.. وأثق في لاعبي الأهلي أمام الهلال مؤتمر لاعب المريخ: نسعى للفوز على الزمالك
أخر الأخبار
كرة طائرة - الزمالك يجتاز طلائع الجيش ويتأهل لمواجهة الأهلي في نهائي الدوري 47 دقيقة | رياضات أخرى
كرة يد – انتصار الأهلي والزمالك والبنك في أول جولات المرحلة الثالثة لـ دوري المحترفين ساعة | كرة يد
مصدر من كاف يكشف لـ في الجول: ماذا تقول اللوائح في شكوى بيراميدز ضد فيوتشر ساعة | الكرة الإفريقية
حمزة الجمل: دراويش الزمن الجميل قادمون ساعة | الدوري المصري
مصدر من فيوتشر لـ في الجول: موقف رفعت سليم 100%.. وهذا ردنا على شكوى بيراميدز ساعة | الكرة الإفريقية
جبل المكبر يتوج بكأس ياسر عرفات رغم اقتحام قوات الاحتلال لملعب المباراة ساعة | الوطن العربي
كرة سلة - الفائز سيواجه الأهلي.. طلائع الجيش يهزم الزمالك ويفرض اللقاء الفاصل في دوري السوبر ساعة | كرة سلة
الثالث عشر لذئاب الجبل.. عمر فتحي رجل مباراة المقاولون وسيراميكا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت تصفيات إفريقيا - مصر الأولمبي (0) -(0) زامبيا.. الفراعنة إلى أمم إفريقيا 2 السنغال تودع في 10 دقائق.. وفشل الكاميرون والجزائر ونيجيريا في التأهل لإفريقيا تحت 23 عاما 3 سيناريوهات الكونفدرالية بعد الحُكم لـ فيوتشر - الجيش الملكي قد يودع وبيراميدز أمام خيار واحد 4 مرتضى منصور: المعركة بدأت الآن.. وتمت مساومتي على حريتي مقابل 3 أشياء