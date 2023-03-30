دفعة رباعية لـ ليفربول قبل مواجهة مانشستر سيتي

تلقى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أخبارا سارة مع بداية تدريب فريقه ليوم الخميس استعدادا لمواجهة مانشستر سيتي المرتقبة.

ويحل ليفربول ضيفا على سيتي في قمة الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي في الواحدة والنصف من ظهر السبت.

وشهد مران ليفربول يوم الخميس مشاركة 4 لاعبين غابوا بسبب الإصابة، أولهم لويس دياز بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في الركبة.

فاللاعب الكولومبي يغيب عن ليفربول منذ شهر أكتوبر الماضي بعد أن أجرى عملية جراحية في الركبة.

كما عاد داروين نونيز إلى التدريبات بعدما غاب عن تجمع منتخب أوروجواي في فترة التوقف الدولي بسبب الإصابة.

وشارك في المران أيضا الثنائي كوستاس تسيميكاس وبين دوك بعد شفاءهما من الإصابة.

وشهد المران عودة الدوليين على رأسهم محمد صلاح قائد منتخب مصر عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

فيما غاب نابي كيتا الذي شارك مع منتخب غينيا ضد إثيوبيا يوم الاثنين وخرج مستبدلا بين الشوطين.

وكان لويس دياز قد تعرض للإصابة خلال مواجهة أرسنال والتي انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليغيب عن الفريق لمدة ثلاثة أشهر.

واستعد دياز للعودة لتدريبات ليفربول خلال المعسكر الشتوي في دبي خلال شهر ديسمبر الماضي ولكنه تعرض لنكسة ليغيب لثلاثة أشهر جديدة.

دياز كان قد عاد لتدريبات فريق الشباب الأسبوع الماضي ولكنه شارك الخميس بتدريبات الفريق الأول من أجل المشاركة مع الفريق حين وصوله للجاهزية البدنية.

يورجن كلوب مدرب ليفربول كان قد نحدث عن أهمية عودة اللاعب من الإصابة وشدد على أنه سيكون أحد العناصر الأساسية في سباق تأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل: "بعد أن تدرب معنا في جلستين فقط في دبي قلت يا إلهي كم هذا لاعب جيد ثم أصيب مرة أخرى وعندما يعود سيكون مفيدا جدا بالطبع هذا واضح".

دياز انضم لليفربول في شهر يناير من الموسم الماضي قادما من بورتو البرتغالي.

صاحب الـ 26 عاما شارك في 12 مباراة قبل أن يتعرض للإصابة وخلالهم تمكن من تسجيل أربعة أهداف وصناعة ثلاثة.

وبشكل عام فإن اللاعب الكولومبي شارك مع ليفربول في 38 مباراة وسجل 10 أهداف وصنع 8 وأسهم في تتويج الفريق بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية وكأس الدرع الخيرية.

ويحتل ليفربول حاليا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بصيد 42 نقطة وبفارق 7 نقاط عن توتنام صاحب المركز الرابع مع وجود مباراتين مؤجلتين لليفربول.

أما سيتي فينافس أرسنال على لقب الدوري، لكنه يبتعد عنه بـ8 نقاط وله مباراة مؤجلة.