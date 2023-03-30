برونو يحصد جائزة أفضل لاعبي مانشستر يونايتد في مارس

الخميس، 30 مارس 2023 - 16:27

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي

توج برونو فرنانديز بجائزة أفضل لاعب في صفوف مانشستر يونايتد لشهر مارس.

سجل برونو 3 أهداف وصنع هدفا خلال الشهر.

وتفوق البرتغالي في التصويت على زميليه ليساندرو مارتينيز وماركوس راشفورد حين جمع 40% من الأصوات.

أخبار متعلقة:
إنجاز غير مسبوق.. كفاراتسخيليا لاعب الشهر في الدوري الإيطالي لثالث مرة توتوسبورت: لوكاكو لا يرغب في العودة إلى تشيلسي ومستعد لتقديم تضحيات يوفنتوس متفائل بعد الفحوصات الطبية لـ بوجبا مونت كارلو: عملية جراحية تنهي موسم عز الدين أوناحي

راشفورد كان قريبا جدا من الحصول على جائزة لاعب الشهر للمرة الرابعة هذا الموسم، فقد حصد 39% من الأصوات.

أما مارتينيز فحصل على 21% من الأصوات.

بعد غياب 5 أشهر.. هالاند يحصد جائزة أفضل لاعبي سيتي في مارس

هذه هي المرة السابعة التي يفوز فيها البالغ من العمر 28 عاما بهذه الجائزة منذ وصوله من سبورتنج لشبونة في يناير 2020.

وكان البرتغالي قد حصد جائزة أفضل لاعب في العام في أول موسمين له في الشياطين الحمر.

برونو فيرنانديز مانشستر يونايتد
نرشح لكم
دفعة رباعية لـ ليفربول قبل مواجهة مانشستر سيتي نجم أرسنال السابق: ساكا قادر على الوصول لمستوى صلاح قبل 48 ساعة من مواجهة ليفربول.. هالاند يغييب عن تدريبات سيتي ليكيب تكشف: صلاح ضمن قائمة أعلى خمسة رواتب في الدوري الإنجليزي تقرير: مانشستر يونايتد يراقب كولو مواني السماح لأصدقائه بزيارته وإتاحة التفاوض لأي ناد عدا أرسنال.. أغرب بنود التعاقدات في الكرة وكيل جو جوميز يكشف اهتمام نيوكاسل بضم اللاعب سبورت: 4 أندية إنجليزية تراقب موقف أنسو فاتي في برشلونة
أخر الأخبار
الزمالك يواجه المريخ السوداني بزيه التقليدي 11 دقيقة | الكرة الإفريقية
دفعة رباعية لـ ليفربول قبل مواجهة مانشستر سيتي 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
برونو يحصد جائزة أفضل لاعبي مانشستر يونايتد في مارس ساعة | الدوري الإنجليزي
كيما أسوان يفسخ تعاقده مع علي عاشور ساعة | الدرجة الثانية
إنجاز غير مسبوق.. كفاراتسخيليا لاعب الشهر في الدوري الإيطالي لثالث مرة ساعة | الكرة الأوروبية
توتوسبورت: لوكاكو لا يرغب في العودة إلى تشيلسي ومستعد لتقديم تضحيات 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الخامس في نانت.. ليكيب تكشف راتب مصطفى محمد وترتيبه بين زملائه 2 ساعة | المحترفون
يوفنتوس متفائل بعد الفحوصات الطبية لـ بوجبا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت تصفيات إفريقيا - مصر الأولمبي (0) -(0) زامبيا.. الفراعنة إلى أمم إفريقيا 2 سيناريوهات الكونفدرالية بعد الحُكم لـ فيوتشر - الجيش الملكي قد يودع وبيراميدز أمام خيار واحد 3 السنغال تودع في 10 دقائق.. وفشل الكاميرون والجزائر ونيجيريا في التأهل لإفريقيا تحت 23 عاما 4 مرتضى منصور: المعركة بدأت الآن.. وتمت مساومتي على حريتي مقابل 3 أشياء