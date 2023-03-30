برونو يحصد جائزة أفضل لاعبي مانشستر يونايتد في مارس
الخميس، 30 مارس 2023 - 16:27
كتب : FilGoal
توج برونو فرنانديز بجائزة أفضل لاعب في صفوف مانشستر يونايتد لشهر مارس.
سجل برونو 3 أهداف وصنع هدفا خلال الشهر.
وتفوق البرتغالي في التصويت على زميليه ليساندرو مارتينيز وماركوس راشفورد حين جمع 40% من الأصوات.
راشفورد كان قريبا جدا من الحصول على جائزة لاعب الشهر للمرة الرابعة هذا الموسم، فقد حصد 39% من الأصوات.
أما مارتينيز فحصل على 21% من الأصوات.
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هذه هي المرة السابعة التي يفوز فيها البالغ من العمر 28 عاما بهذه الجائزة منذ وصوله من سبورتنج لشبونة في يناير 2020.
وكان البرتغالي قد حصد جائزة أفضل لاعب في العام في أول موسمين له في الشياطين الحمر.
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