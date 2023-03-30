نجم أرسنال السابق: ساكا قادر على الوصول لمستوى صلاح

يرى بول ميرسون نجم أرسنال السابق، أن بوكايو ساكا قادر على الوصول لمستوى محمد صلاح.

وتألق ساكا هذا الموسم وقاد أرسنال إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز حتى اللحظة.

وقال ميرسون عبر موقع Sports Keeda: "بوكايو ساكا يلعب جيدًا في الوقت الحالي مثل محمد صلاح وهو في قمة مستواه".

وأضاف ميرسون: "لكنه سيحتاج إلى الوصول إلى الأرقام التي اعتاد صلاح الوصول إليها".

وتابع: "صلاح كان أفضل لاعب في العالم في نقطة ما".

وأتم: "تذكروا أننا نتحدث هنا عن لاعب شاب، صلاح كان في تشيلسي عندما كان في عُمر ساكا".

ولعب ميرسون في صفوف أرسنال بين 1985 و1997 وفاز معه بسبعة ألقاب، منها لقبين في الدوري الإنجليزي.

وسجل ساكا 13 هدفًا في 38 مباراة مع أرسنال هذا الموسم، كما صنع 10 أهداف.

ويمتلك أرسنال 69 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي، بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي الذي خاض مباراة أقل.