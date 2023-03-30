قبل 48 ساعة من مواجهة ليفربول.. هالاند يغييب عن تدريبات سيتي

غاب إيرلينج هالاند عن تدريبات مانشستر سيتي قبل 48 ساعة من المواجهة المرتقبة ضد ليفربول.

ويلعب مانشستر سيتي ضد ليفربول يوم السبت ضمن الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

وبحسب "ليفربول إيكو" غاب هالاند عن تدربيات مانشستر سيتي، حيث كثف بيب جواردويلا مدرب الفريق استعداداته لمواجهة الريدز.

هالاند غاب عن مواجهتي منتخب بلاده النرويج ضد إسبانيا وجورجيا في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2024.

ويعاني هالاند من آلام في الفخذ عقب مواجهة بيرنلي في الكأس.

صحيفة ذا تايمز ذكرت أن إصابة هالاند ليست خطيرة ولكن الطاقم الطبي في مانشستر سيتي غير متأكد من لحاقه بمواجهة ليفربول.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة.

فيما يتواجد ليفربول في المركز السادس برصيد 42 نقطة.

هالاند جائزة أفضل لاعب في مانشستر سيتي لشهر مارس.

المهاجم النرويجي سجل 9 أهداف في 4 مباريات فقط خلال مارس.

وحقق البالغ من العمر 22 عاما الجائزة متفوقا في التصويت على روبن دياش وفيل فودين.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يحصل فيها هالاند على هذه الجائزة بعد أن حصدها في أغسطس وسبتمبر.

وصل إيرلينج إلى هدفه رقم 42 في 37 مباراة بالموسم الجاري ليحطم رقم تومي جونسون الذي سجل 38 هدفا خلال 40 مباراة، قبل 94 عاما.