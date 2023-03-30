اليعقوبي يتنازل عن شارة قيادة إكسيليسيور لرفضه المشاركة في حملة دعم المثليين

أعلن نادي إكسيليسيور روتردام الهولندي أن لاعبه رضوان اليعقوبي لم يعد قائدًا للفريق.

وأتي القرار على خلفية رفض اليعقوبي الظهور في صورة جماعية للفريق في وجود لافتة لدعم المثليين.

حدث ذلك مباشرةً قبل مواجهة كامبور في الدوري الهولندي يوم 19 من الشهر الجاري التي فاز بها إكسيليسيور 4-1.

وأوضح إكسيليسيور في بيانٍ رسمي أنه بعد الاجتماع بـ اليعقوبي، فقد توصل الطرفان لاتفاق بتنازل الظهير الأيمن للفريق عن شارة القيادة.

وقال بيان النادي:

"الأسبوع الماضي وعلى هامش المباراة أمام كامبور، ظهرت نقاشات جديدة بشأن حملة "OneLove" المناهضة للتمييز والعنصرية، وهي مناقشة تتعارض مع كل المبادئ والقيم الأساسية التي تمثل هذا النادي وتحظى بتقدير كبير داخله.

لن نرغب أبدًا في استبعاد أي شخص بناءً على لون بشرته أو أصله أو دينه أو ميوله الجنسية، ولكننا أيضًا لن نستبعد أي أحد بناءً على رأيه الخاص.

لا يمارس نادي إكسيليسيور روتردام أو رضوان اليعقوبي أي تمييز أو ينأى بنفسه عن أي مجموعة، ونأسف بشدة لظهور الصورة بهذه الطريقة، شيء نلوم أنفسنا عليه.

وفي الأيام الماضية فضلنا أن ننأى بأنفسنا عن الوضع حتى لا نتصرف بشكل عاطفي أو دون فهم كامل للوضع الحساس. أخذنا وقتنا الكافي لنجلس ونخلق تفاهمًا بخصوص وجهات نظرنا.

بينما انضم الكثيرون إلى الدعوة الجماعية، فإن رضوان هو شخص يفضّل أن يمثّل نفسه كفرض، يحب إيصال رسالته بطريقته الخاصة، يريد أن يسمعه الناس ويود أن يدافع عن المساواة في العالم، وهو يقدّم دلائل على ذلك يوميًا عبر مؤسسته الخاصة.

وقد تسبب عدم جلوسه خلف لافتة OneLove الكبيرة خلال الصورة الجماعية للفريق، في الكثير من الضوضاء وعدم الفهم، داخليًا وخارجيًا، وبناءً على ذلك فقد قرر النادي واللاعب إنهاء الوضع غير المرغوب فيه لكلينا.

فعلى الرغم من كوننا ناديًا لكرة القدم في المقام الأول، ولكننا ندرك أيضًا أكثر من أي شخص دورنا المجتمعي ونلتزم تجاهه يوميًا. الدعاية لحملة OneLove، وعلى الرغم من حسن نيتها، فإنها وصلت بالأمور إلى حافة الهاوية. إجبار الناس على فعل شيء ليست الطريقة الأنسب.

ولذلك، ولمصلحة النادي واللاعب والهدف الرياضي الذي يجمعنا، فقد قررنا سويًا نقل شارة القيادة إلى لاعب آخر في الفريق، وبهذه الصورة يكون النادي واللاعب قادرين ومرتاحين في دورهما المجتمعي.

هذا الاختيار لا ينتقص من أهمية الدور الآخر الذي يلعبه رضوان كشخص وكلاعب داخل غرفة خلع الملابس وفي الملعب، هذا غير قابل للنقاش.

فيما تبقى من الموسم، سنقاتل كفريق واحد وكنادٍ واحد على أهدافنا الرياضية، وسنظل نعمل بحثًا عن المساواة في المجتمع، مجتمع لا يستبعد أي أحد، وهو شيء يمكن تحقيقه فقط إن تحاورنا معًا".

اليعقوبي (27 عامًا) مولود في مدينة أوتريخت الهولندية لعائلة مغربية.

ويتواجد اليعقوبي في صفوف إكسيليسيور منذ عام 2021 ، وقد سجل معه 3 أهداف هذا الموسم في 26 مباراة خاضها.

وسبق لليعقوبي اللعب في صفوف دي ميرن، ورديف أوتريخت، وتيلستار، قبل أن ينافس في الدوري الهولندي الممتاز رفقة إكسيليسيور.

ولم يلعب اليعقوبي دوليًا خلال مسيرته سواء لمنتخب هولندا أو المغرب.

ويحتل إكسيليسيور المركز 15 في الدوري الهولندي برصيد 23 نقطة، ويسعى لتجنب الهبوط إلى الدرجة الثانية.