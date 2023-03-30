قبل مواجهة السبت المصيرية.. تاريخ مواجهات الأهلي ضد الهلال
الخميس، 30 مارس 2023 - 11:27
كتب : FilGoal
يستضيف الأهلي فريق الهلال في ختام منافسات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.
ويقام اللقاء على استاد القاهرة في تمام التاسعة من مساء السبت المقبل.
وبدأت مواجهات الأهلي ضد الهلال عام 1987 في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ويستعرض لكم FilGoal.com تاريخ مواجهات الفريقين
video:1
ويحتاج الأهلي للفوز بفارق هدفين أو أكثر لحسم تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ويكفي الأهلي الفوز بنتيجة 1-0 للتأهل، ولكن الفوز بفارق هدف بخلاف تلك النتيجة يؤهل الهلال بسبب التفوق في المواجهات المباشرة.
وكان لقاء الدور الأول قد انتهى بحسم الهلال بهدف دون مقابل.
ويحتل الهلال المركز الثاني برصيد 10 نقاط بينما الأهلي يحل ثالثا بـ 7 نقاط قبل المباراة المرتقبة في الجولة الأخيرة.
نرشح لكم
الجيش الملكي: قرار كاف في شكوى فيوتشر بعثر أوراق المجموعة الإصابة مع منتخب المغرب تنهي موسم حارس الوداد رئيس استاد القاهرة يكشف حقيقة زيادة عدد الجمهور في مباراة الأهلي والهلال الهلال يستعيد هدافه "ليليبو" قبل مواجهة الأهلي في الجول يكشف سبب غياب الجزيري عن مواجهة الزمالك ضد المريخ قبل مواجهة الأهلي.. رئيس الهلال يعلن 5 آلاف دولار مكافأة لكل لاعب حال التأهل لنقل الجماهير إلى استاد القاهرة.. الأهلي يكشف عن التعاون مع هيئة النقل العام موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني.. والقنوات الناقلة