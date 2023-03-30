ليكيب تكشف: صلاح ضمن قائمة أعلى خمسة رواتب في الدوري الإنجليزي

يتواجد محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول في قائمة أعلى خمسة لاعبين دخلا في الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح النادي : ليفربول

ونقلت صحيفة ديلي ميل عن تقرير لـ ليكيب الفرنسية عن أول خمسة لاعبين تقاضي للرواتب في مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويتصدر ثنائي مانشستر سيتي كيفن دي بروين وإيرلينج هالاند القائمة، بينما يتقاسم محمد صلاح مع جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد المركزين الرابع والخامس.

وأشار التقرير إلى أن كيفن دي بروين يتصدر القائمة بـ 1.7 مليون جنيه إسترليني في الشهر (425 ألف إسترليني في الأسبوع).

بينما يأتي هالاند في المركز الثاني بـ 1.609 مليون جنيه استرليني في الشهر (402.250 جنيه إسترليني في الأسبوع).

وكشف التقرير أنه بالرغم من ذلك إلا أن هالاند هو الأعلى حصولا على راتب فعليا بعد تضمين المكافآت التي يحصل عليها نظير المشاركة وتسجيل الأهداف.

ونجح هالاند في تسجيل 39 هدفا مع مانشستر سيتي هذا الموسم منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي.

ويحتل ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد المركز الثالث في القائمة بنفس راتب هالاند، ولكن يتفوق المهاجم النرويجي في المكافآت التي يحصل عليها.

ويأتي محمد صلاح قائد منتخب مصر في المركز الرابع بـ 1.495 مليون جنيه إسترليني في الشهر (373.750 جنيه إسترليني في الأسبوع).

وأشار التقرير إلى أن صلاح هو اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ ليفربول.

ونجح صلاح في تسجيل 20 هدفا مع ليفربول هذا الموسم رغم الموسم المخيب للآمال للريدز.

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن مفاجأة بالقائمة وهي تواجد جادون سانشو الذي حصل على نفس راتب صلاح.

ويلعب الرباعي دي بروين وهالاند وصلاح ودي خيا بشكل أساسي مع فرقهم، عكس سانشو الذي يكافح للتواجد في تشكيل مانشستر يونايتد.

ويغيب لاعبو أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي عن قائمة أعلى خمسة لاعبين أجورا في المسابقة.

وتأتي قائمة الراتب الأسبوعي لأعلى خمسة لاعبين كالآتي:

- كيفن دي بروين (425 ألف جنيه إسترليني)

- إيرلينج هالاند (402,250 جنيه إسترليني)

- ديفيد دي خيا (402,250 جنيه إسترليني)

- محمد صلاح (373,750 جنيه إسترليني)

- جادون سانشو (373,750 جنيه إسترليني)