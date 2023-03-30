تقرير: مانشستر يونايتد يراقب كولو مواني

دخل راندال كولو مواني مهاجم منتخب فرنسا وآينتراخت فرانكفورت الألماني دائرة اهتمامات مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "Manchester Evening News" أن مانشستر يونايتد حريص على ضم اللاعب لدعم مركز قلب الهجوم في الموسم المقبل.

وأضافت أن إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد حريص على ضم اللاعب في وقت مبكر من فترة الانتقالات الصيفية ليكون مع الفريق خلال فترة التحضير للموسم الجديد.

ولا يزال هاري كين مهاجم توتنام وقائد منتخب إنجلترا الهدف الأول بالنسبة لمانشستر يونايتد في الصيف، ويأتي من بعده فيكتور أوسمين مهاجم منتخب نيجيريا ونابولي الإيطالي.

إلا أن كولو مواني أيضا من المطلوبين في مانشستر يونايتد حتى في حالة التعاقد مع مهاجم آخر.

مواني البالغ من العمر 24 عاما لعب الموسم الجاري مع فريقه 35 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 16 هدفا وقدم 14 تمريرة حاسمة.

كما ظهر مع منتخب فرنسا بمستوى مميز في كأس العالم 2022 في قطر، وحصد الميدالية الفضية مع الديوك الزرقاء.