في الجول يكشف سبب غياب الجزيري عن مواجهة الزمالك ضد المريخ

الأربعاء، 29 مارس 2023 - 23:36

كتب : إبراهيم رمضان

سيف الجزيري - الزمالك - أسامة إبراهيم - البنك الأهلي

يغيب سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك عن مواجهة فريقه ضد المريخ في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الزمالك فريق المريخ على استاد القاهرة في تمام التاسعة من مساء الجمعة.

وعلم FilGoal.com أن غياب الجزيري يأتي بعد حصول اللاعب على إذن بالعودة متأخرا.

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ويعود الجزيري إلى مصر يوم الجمعة وحصل على إذن بالحصول على إجازة.

وكان الجزيري قد شارك مع منتخب تونس في مواجهتي ليبيا ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا.

وفقد فريقا الزمالك والمريخ حظوظهما في التأهل إلى ربع النهائي.

وحسم فريقا الترجي وشباب بلوزداد الحصول على بطاقتي التأهل لربع النهائي.

وخاض الجزيري 25 مباراة مع الزمالك هذا الموسم في مسابقتي الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

وساهم الجزيري في ستة أهداف إذ سجل أربعة وصنع اثنين آخرين.

وكان منتخب تونس قد حسم تأهله إلى أمم إفريقيا 2023 المقرر إقامتها في يناير المقبل بدولة كوت ديفوار.

وتغلب منتخب تونس ذهابا وإيابا على ليبيا ليتأهل قبل جولتين من ختام التصفيات.

سيف الجزيري الزمالك المريخ تونس دوري أبطال إفريقيا
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