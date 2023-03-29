قبل مواجهة الأهلي.. رئيس الهلال يعلن 5 آلاف دولار مكافأة لكل لاعب حال التأهل

أعلن هشام السوباط رئيس مجلس إدارة الهلال السوداني عن رصد 5 آلاف دولار لكل لاعب حال التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الهلال ضيفا على الأهلي في تمام التاسعة من مساء السبت على استاد القاهرة في ختام مباريات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الهلال للتعادل أو الفوز للتأهل إلى ربع النهائي أو الخسارة بفارق هدف فقط بخلاف نتيجة 1-0 التي تصعد بالأهلي.

ورصد السوباط 5 آلاف دولار لكل لاعب كحافز حال التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وجاء بيان الهلال كالآتي:

"وصل هشام السوباط رئيس مجلس إدارة الهلال لزيارة بعثة الفريق بالعاصمة المصرية القاهرة، والتقى السوباط بأعضاء البعثة والتحدث معهم قبل انطلاق التدريبات".

"وناشد السوباط لاعبي الفريق ببذل مزيد من الجهد لتحقيق تطلعات وأحلام الجماهير".

"يعلن السوباط عن رصد حافز خاص للمباراة بقيمة 5 آلاف دولار لكل لاعب، حال التأهل إلى الدور المقبل من المنافسة".

وأعرب السوباط عن ثقته في جميع أعضاء منظومة فريق الكرة لإسعاد الجماهير والعبور للدور القادم.

ويحتاج الأهلي للفوز بفارق هدفين أو أكثر لحسم تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويكفي الأهلي الفوز بنتيجة 1-0 للتأهل، ولكن الفوز بفارق هدف بخلاف تلك النتيجة يؤهل الهلال بسبب التفوق في المواجهات المباشرة.

وكان لقاء الدور الأول قد انتهى بحسم الهلال بهدف دون مقابل.

ويحتل الهلال المركز الثاني برصيد 10 نقاط بينما الأهلي يحل ثالثا بـ 7 نقاط قبل المباراة المرتقبة في الجولة الأخيرة.