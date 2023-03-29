خبر في الجول - كاف يمنع التدريب على استاد القاهرة قبل مباراتي الأهلي والزمالك في إفريقيا

خاطب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أندية مواجهتي الأهلي ضد الهلال والزمالك أمام المريخ بشأن ملاعب التدريب.

وعلم FilGoal.com أن كاف أرسل خطابا رسميا للأندية الأربعة يؤكد منع الفرق من خوض التدريب النهائي على استاد القاهرة.

ويأتي قرار كاف بسبب بعض أعمال الصيانة في استاد القاهرة ورغبة المسؤولين في عدم تأثر أرضية الملعب قبل المواجهتين.

ويستضيف الزمالك فريق المريخ في ختام دور المجموعات في التاسعة من مساء الجمعة 31 مارس الجاري.

بينما يستضيف الأهلي فريق الهلال في مباراة مصيرية بختام مباريات المجموعة الثانية لحسم البطاقة الأخيرة للمتأهل غلى ربع النهائي.

وكان كاف قد سبق ومنع ناديي الزمالك وشباب بلوزداد من خوض التدريب النهائي على ملعب 5 جويلية الذي استضاف المباراة حتى لا تتأثر أرضية الملعب.

وتنص لوائح الاتحاد الإفريقي على حق كل فريق في خوض التدريب النهائي على الملعب الذي يستضيف اللقاء إذا لم يصدر كاف قرارا بعكس ذلك.

وفقد الزمالك والمريخ حظوظهما في إمكانية التأهل إلى منافسات ربع النهائي بعدما حجز فريقا الترجي وشباب بلوزداد بطاقتي التأهل من المجموعة.

بينما يتنافس فريقا الأهلي والهلال على البطاقة الأخيرة لمنافسات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحسم صنداونز بطاقة التأهل من مجموعة الأهلي والهلال ليتنافس الفريقان على البطاقة الثانية.

ويحتاج الأهلي للفوز بفارق هدفين أو أكثر من أجل التأهل إلى ربع النهائي أو الفوز بنتيجة 1-0 فقط في حال الفوز بفارق هدف وحيد، أي أن الفوز بنتيجة 2-1 أو أي فارق هدف بخلاف 1-0 يعني تأهل الهلال.

أما الهلال فيحتاج للتعادل أو الفوز أو الخسارة بفارق هدف بخلاف نتيجة 1-0 من أجل التأهل.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 10 ألقاب، وكان الأحمر قد وصل إلى نهائي آخر ثلاث نسخ وفاز بنسختين بينما خسر النسخة الأخيرة أمام الوداد.

وحدد كاف بشكل رسمي إقامة قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل يوم 5 أبريل في الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وحسمت 7 فرق من أصل 8 مقاعدها بالفعل في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لتبقى بطاقة واحدة محل صراع بعد نهاية الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات.

المتأهلون إلى ربع النهائي:

شبيبة القبائل الجزائري

الوداد المغربي

ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي

(الأهلي أو الهلال السوداني)

الرجاء المغربي

سيمبا التنزاني

الترجي التونسي

شباب بلوزداد الجزائري